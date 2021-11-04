暴走男叭一聲老伯回頭看　遭亂棍狂毆「恐怖粉碎性骨折」畫面曝

▲林男當街棍棒痛毆騎士多處骨折後駕車逃逸，警逮人後將他送辦。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4日發生自小客車林姓男駕駛，認為前方騎士故意擋路還回頭瞪他一下，情緒失控下車持棍棒痛騎士後逃逸，騎士以手擋棒，雙手、腳趾骨折，頭部、身體多處挫傷，經送醫，目前開刀治療中。另，家屬PO網控訴簡直無法無天；警方循線逮人，林男被依傷害罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

▲諶姓民眾PO網請大家肉搜緝凶。（圖／擷取自《臉書》）

諶姓民眾PO網控訴說，今（4）天早上，76歲父親騎車行經宜蘭市文昌路（經查，正確應是西門路），突遇後方車輛猛按喇叭，父親以為是熟人，所以回頭看了一眼，結果，對方竟以為父親不讓路，立馬超車，當街橫車擋住父親，並從車上取出棍棒打人，父親以手擋棍，結果，兩手嚴重骨折，全身共6處骨折、多處擦傷。

PO文並指出，青天白日下一個喝醉的年輕人公然持棍打人，到底是什麼樣的人會隨車攜帶棍棒，請大家傾盡全力找出兇手協助警方辦案等。

宜蘭分局表示，4日5時50分許接獲宜蘭市西門路一處有行車糾紛，員警抵達現場犯嫌已離開。現場諶姓男騎士受傷倒地，另有在場人董姓、黃姓、彭姓及邱姓友人等4人。經警方調閱監視器，發現諶姓被害人騎乘機車行駛於西門路段，遭林姓男駕駛自小客車停靠路邊下車後，手持棍棒朝諶男毆打，車內友人上前攔阻勸架，林嫌停止施暴後駕駛自小客車逃逸。

經查林男行經案發地點時，認為諶男騎乘機車擋路，心生不滿而持棍棒朝諶男毆打，造成被害人多處受傷，救護送醫。警方隨即成立專案小組，迅速掌握犯嫌身分，並於5小時內將犯嫌查緝到案，偵詢後林男坦承犯行，全案依傷害罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

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