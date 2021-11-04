月底前專案引進移工！指揮中心公布檢疫量能：已提供1700間空房

記者嚴云岑／台北報導

國內疫情趨緩，勞動部長許銘春拍板，在落實境外防疫及入境檢疫等措施的前提下，會盡快在本月中、下旬開放移工入境。被問及檢疫量能是否足夠？指揮中心發言人莊人祥表示，已分配1700間空房供移工檢疫使用，但12月14日至2月14日正值春節返鄉，會限縮移工房間釋出3500間供國人返鄉使用，2月15日以後就有較多的量能可配合釋出。

根據勞動部統計，截至110年9月底，移工在台總人數為69萬25人，其中產業類移工45萬4550人、社福類移工23萬5475人，相較於11年4月底在台移工71萬3454人，整體減少2萬3429人，其中製造業移工減少1萬3012人、營造業移工減少199人、農林漁牧移工減少636人、家庭看護工減少9235人。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良解釋，專案引入移工分兩階，111年2月14日前移工入台都需要進行集中檢疫，目前衛福部規劃給移工集中檢疫的床位約有1700個床位，等第二階段111年2月15日以後床位會在擴增至2250床，增加約1.5倍，另外也會希望可以爭取擴大到防疫旅館，屆時量也會大增。

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指揮中心指揮官陳時中10月中旬曾提及，會研議開放在台灣居留的外籍人士配偶和小孩入境，下午在記者會上，有媒體詢問研議進度，醫療應變組副組長羅一鈞回應，目前仍處邊境嚴管時刻，但有任何人道考量都可提出專案申請，指揮中心會盡量協助，但在春節結束前可能無法通案開放。