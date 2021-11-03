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台11線假日凌晨轟轟叫！長濱人怒「重機噪音霸凌」　警方要動作了

▲▼台11線假日凌晨轟轟叫！長濱人怒「重機噪音霸凌」　警方要動作了。（圖／東森新聞）

▲台東成功鎮長濱鄉的居民不滿被「重機噪音霸凌」。（圖／東森新聞）

 記者鄒鎮宇／綜合報導

台東台11線沿途風景優美，測速數量少，因此許多重機騎士會趁著假日享受吹風騎車的樂趣。然而，重機的音量卻讓成功鎮長濱鄉的居民苦不堪言，直言長期被重機噪音霸凌，讓警方決定加強執法。

「抗議重型機車噪音在長濱霸凌鄉民」有網友在臉書社團「就是愛長濱」發文，希望在地居民可以一起向重機噪音霸凌說「NO」，引起不少當地人留言按讚，「最近真的一大早就吵，擾人清夢」、「明明有外環，偏偏要騎街上，真的很白目」。

▲▼台11線假日凌晨轟轟叫！長濱人怒「重機噪音霸凌」　警方要動作了。（圖／東森新聞）

▲▼警方將針對重機的噪音、違規及改裝加強執法。（圖／東森新聞）

▲▼台11線假日凌晨轟轟叫！長濱人怒「重機噪音霸凌」　警方要動作了。（圖／東森新聞）

當地一名張姓小姐表示，只要連續假日，就可以聽到許多重機在凌晨4點多奔馳，轟轟叫的聲音讓她們難以休息。另外，一名重機騎士表示，許多重機騎士經過花東都是屬於旅遊行程，並非要競速飆車，但他知道有些騎士的確排氣管音量較大，也建議警方用科技執法。

台東台11線會成為重機的競速天堂，主要是許多重機騎士會從花蓮南下到台東的成功鎮，路長39.4公里，但全程只有4支測速照相機，紅綠燈也稀少，沒有太多可以停靠的景點。據悉，該路段今年已取締162件重機違規，其中以超速居多。

警方表示，得知民眾的意見後，將加強取締噪音、違規及改裝的部分做稽查，噪音部分環保局已購置噪音偵測機，將與環保局研議在重要路段聯合取締。

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