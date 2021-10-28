300哥硬要買害弟沒錢上大學！撞傷人肇逃車爛毀　賓士維修費曝

記者游瓊華／台中報導

新北三峽一名21歲陳姓男子，沒考駕照又愛開賓士C300趴趴走，由於到加油站只付300元，被網友封為「300哥」。27日凌晨，陳男開車闖紅燈衝撞外送員還棄車肇逃。據了解，陳男家境不好卻一直吵著要C300，阿嬤努力湊135萬買給他，還害高中畢業的弟弟因沒錢而無法升學。現賓士車維修費用也曝光，車廠預估，維修費用約需20萬元，此對陳家經濟來說更是雪上加霜！

▲車廠預估，撞傷的C300維修費恐逼近20萬元。（圖／翻攝自Facebook／iBeta 愛北大）



車廠人員表示，從照片上來看，這台C300包括右後門、右後葉、後保桿、右後燈全都被撞壞，維修費估計全部加起來需要20萬元。

據悉，有「C300哥」之稱的陳男，因父母離異，他跟父親、弟弟、阿嬤住在一起，國中畢業就沒再繼續升學，且無正當職業，但他從2年前開始一直嚷嚷要擁有賓士，家人被煩到受不了，心想「買車給他，或許孩子就會變乖了」，故阿嬤跟爸爸等家人集資135萬買了一台中古C300給陳男，陳男經常開車趴趴走，卻始終不去考駕照，25日因與父親爭執，砸爛家中物品後出門，就再也沒回家，未料竟又傳出撞傷人肇逃事故。

27日凌晨，陳男闖紅燈衝撞外送員，沒關心傷者還棄車逃逸，躲了一整天，才在晚間9點多到三峽交通分隊製作筆錄。全案訊後依違反道路交通管理處罰條例「闖紅燈」、「無照駕駛」及「肇事致人傷逃逸」等三項違規事實製單舉發，另依「肇事逃逸公共危險」及「過失傷害」罪嫌函送新北地檢偵辦，而除了刑責和修車費用外，陳男撞傷外送員，也將面臨民事賠償責任，若傷者提出，這部分金額將依外送員傷勢與各項受損情形由雙方協調，若不成則由法官判決。