歐盟全面禁萊劑　國民黨：蔡英文敢抹黑歐盟反美？

▲文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

歐洲議會今晨（3日）由法國議員古斯曼（Raphaël Glucksmann）率領的訪團來台，國民黨文傳會主委凌濤提到，民進黨連日對國人謊稱「反萊豬等於反美」，依照總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的抹黑論調，何不請蔡英文當面向外賓請益，連同歐盟在內的160多個國家全面禁止萊劑，「難道歐盟也反美？」

凌濤指出，民意反對的是「萊豬」而非「美豬」，美豬使用萊劑的比例僅有22%，就算禁止萊豬，仍有 78%的美豬符合進口標準，「我們是禁萊豬，不是禁美豬」。凌濤認為，不管萊豬來自任何國家，只要無法免除安全疑慮，人民就會反對到底。

凌濤分析，原本台灣人並不排斥食用美豬，但被民進黨魚目混珠操作成「美豬等於萊豬」後，人民對美豬反感度直線上升，菜籃族非「台灣豬」標章的豬肉不買，民進黨不但沒有幫美國政府開拓市場，反而打垮美豬市占率，陷美國盟友於不義。

凌濤提到，美國政府跟歐洲訪團應該很快就會發現，民進黨不僅傷害美方農產品在台的貿易發展，還在政治攻防上動輒拉美國擋子彈，「民進黨不是可靠的經貿夥伴。」如果蔡英文接見外賓只是行禮如儀，卻不針對民眾關心的萊劑、能源議題問題向先進國家的外賓請益，恐也只是淪為一場無謂的大內宣而已。