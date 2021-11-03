桃園男連續偷雞　「地中海式禿頭」特徵太明顯露餡

▲陳姓住戶飼養許久的雞隻連續被竊。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區54歲劉姓男子因沒錢吃飯竟動起歪腦筋，偷取別人家養的雞來填飽肚子，飼主發現辛苦養的雞在半個月內被偷兩次，氣得向警方報案，警方根據劉男秃頭的特徵，2日下午逮到偷雞的劉男，全案依竊盜罪送辦。

▲偷雞的劉姓嫌犯「地中海」秃頭的特徵，被警方鎖定。（圖／大園警分局提供）

大園警分局表示，無業的劉姓男子平時居無定所、遊手好閒，上個月14日行經觀音區成功路二段時，發現一戶住家的院子中養了10多隻雞，劉男飢寒起盜心，趁著深夜時分四下無人，偷了2隻雞回到廢棄工寮住處宰殺烹煮食用。食髓知味的劉男30日晚間再度前去偷走3隻雞來祭五臟廟，陳姓飼主發現辛辛苦苦養了1年的雞，在短短半個月內被偷了兩次，不甘用心照料的心血全失，憤而向警方報案。

▲警方積極查訪終於將居於定所的劉嫌逮捕。（圖／大園警分局提供）

觀音分駐所獲報後調閱監視器鎖定嫌犯「地中海」秃頭的特徵，確認都是同一人所為，隨即訪查附近居民有無見過此人，最後在警方的積極偵辦下，2日下午順利逮到涉案的劉男，劉男坦承是因為沒錢吃飯才會下手行竊，警方於詢後將劉男依法送辦。