　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

邀「刷卡賺回饋」還幫繳卡費！女業務7年詐5000萬　訊後15萬交保

▲▼(碼)保險女業務吳麗瑩涉嫌騙客戶刷卡回饋，7年詐5千萬元。（圖／記者劉昌松攝）

▲保險女業務涉嫌騙客戶刷卡回饋，7年詐5000萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

擁有EMBA學歷的吳姓女保險業務員利用自己豐厚人脈，遊說客戶刷卡購買禮券、商品賺回饋，並幫忙繳卡費，隨後再將商品折現投資，但事後吳女無力清償卡債，留下鉅額帳單，受害人因此憤而報警。檢警調查，吳女7年來至少詐得5000萬，檢調2日約談吳女與2名助理到案釐清，訊後依詐欺罪諭令吳女15萬元交保，並限制出境出海。

檢調獲報，吳女從2014年開始，就會利用三寸不爛之舌，說服較有財力的客戶、EMBA同學去刷信用卡買禮券、商品，把這些東西換成現金交給她去做投資，一開始吳女都會依約幫被害人繳交信用卡帳單，因此被害人都信以為真。

但事後吳女投資失利，逐漸無法負擔高額卡費，被害人再繼續刷卡換現給吳女後，吳女開始變得只幫客戶繳信用卡帳單上最低應繳限額，有被害人發現自己積欠卡債，才察覺受騙，台北地檢署2日指揮調查局台北市調處兵分5路，搜索吳女和2名助理的相關處所，並依涉嫌詐欺罪約談吳女等3人到案。

檢方調查，吳女7年下來至少以此手法詐得5000萬元，經漏夜偵訊後，北檢今(3日)清晨依詐欺罪裁定吳女15萬元交保，並限制出境出海，但吳女一度聲稱自己沒有這麼多現金，最終輾轉透過親友保釋；而同步遭到約談的2名助理中，李女3萬元交保、呂姓女子則請回。

李姓助理3萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼(碼)保險女業務吳麗瑩涉嫌騙客戶刷卡回饋，7年詐5千萬元。（圖／記者劉昌松攝）

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
遺產稅超過20億！　台南神祕富豪曝光
謝和弦爸「兒子不適合生小孩」　莉婭流產曝婚前對話
快訊／北投大度路嚴重車禍！24歲騎士重傷身亡　
「台灣四狂」遭霸凌　8年後他成為演員：夢想拿金鐘
小茉莉「手伸進股溝」上下滑！　保時捷男帶回家過夜
親姊失蹤20年…男急PO文：爸爸要出殯　他1小時內找到人
她10幾歲「一連狂生8子」！　精主全是不同人
正妹做大老闆情婦3年！私下攤牌「成功逼退正宮」　結局卻超慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北投大度路嚴重車禍！騎士自撞路樹「車頭爛毀」　重傷不治

北市早餐店老闆猥褻員工還送這東西　「看到妳總忍不住」對話曝

邀「刷卡賺回饋」還幫繳卡費！女業務7年詐5000萬　訊後15萬交保

台南安平港漂赤裸女屍　警相機臨時故障無法對焦！認出身分才復原

三中案錄音檔譯文曝光！　國民黨高層早知「賣有瑕疵」

爆亮槍！王金平隨扈曝光　貼身護衛超過20年

北市士林大械鬥！臉書留言嗆輸贏　40人亂刀互砍3重傷

親姊失蹤20年…基隆男急PO文：爸爸要出殯　靠他一小時內找到人

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

快訊／北投大度路嚴重車禍！騎士自撞路樹「車頭爛毀」　重傷不治

北市早餐店老闆猥褻員工還送這東西　「看到妳總忍不住」對話曝

邀「刷卡賺回饋」還幫繳卡費！女業務7年詐5000萬　訊後15萬交保

台南安平港漂赤裸女屍　警相機臨時故障無法對焦！認出身分才復原

三中案錄音檔譯文曝光！　國民黨高層早知「賣有瑕疵」

爆亮槍！王金平隨扈曝光　貼身護衛超過20年

北市士林大械鬥！臉書留言嗆輸贏　40人亂刀互砍3重傷

親姊失蹤20年…基隆男急PO文：爸爸要出殯　靠他一小時內找到人

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

《戲說》女星大鬧病房！「又踹又扯護理師頭部」　發狂：我不要待在這

管制Deepfake法務部要立法　徐國勇建議：刑法增訂深偽犯罪條款

青少年該接種BNT第2劑嗎？　專家：有「8大疾病」強烈建議打

經長：三接外推爭取雙贏　協和電廠更新環評為穩定供電

鄭兆村右手韌帶全斷決定完成手術：用一個全新的黃金右臂回來！

雪隧「TOP 10龜速車」排行公布！第一名是超級累犯　違規達20次

巨乳人妻戀上已婚男出差狂約會　「滿足想被疼愛的心」

陸網傳「召回令」遭駁斥滅火　涉台學者：北京仍處「警告」階段

《金融時報》：中國恐爆發「西方企業主管」出走潮　

春節近4萬國人返台！觀光局籲分批　交長：盡力協助機票改期

萬聖節天冷應景「扮成薑母鴨」　毛孩尬老薑網笑翻：完美打扮

社會熱門新聞

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

親姊失蹤20年…基隆男急尋人：爸爸要出殯

北市士林大械鬥　40人亂刀互砍3重傷

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

仁武保母遭私刑逼供！地檢署說重話了

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

人妻摩鐵開房　小王開車狠撞「抓猴親友團」

仁武女嬰枉死！爸衝保母家「呼巴掌」慘了

快訊／北投機車騎士自撞　重傷送醫不治

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

巡邏車夜輾路倒獨子...他醉搭小黃下車躺街邊慘死

台南安平港漂赤裸女屍　警相機臨時故障無法對焦

更多熱門

相關新聞

吸金6億↑！神鬼女業務判賠郵局1.4億

吸金6億↑！神鬼女業務判賠郵局1.4億

瑞芳郵局張姓女業務員為提高保單銷售量，2010年至2017年間私下以「一次繳清6年保費，可享4%優惠」的方式說服客戶，成交887件保單，共6億多元，再將保費納入自己口袋，逐月幫客戶代繳，默默吞掉2.5億。事後張女因投資失利，無法支付後續保費，遭民眾舉發，全案曝光。張女除了被依違反《銀行法》判刑10年，並賠償中華郵政5000萬，法院日前再判張女賠中華郵政1億4344萬7468元，可上訴。

老闆狂傳訊女業務「想開機侵入」

老闆狂傳訊女業務「想開機侵入」

女業務太漂亮　多名醫師加入詐保判刑定讞

女業務太漂亮　多名醫師加入詐保判刑定讞

同居前夫吃飛醋　菜刀追砍無辜男客

同居前夫吃飛醋　菜刀追砍無辜男客

穿拖鞋看車展！女業務「名片用完了」秒無視

穿拖鞋看車展！女業務「名片用完了」秒無視

關鍵字：

女業務吳麗瑩

讀者迴響

熱門新聞

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

理科太太曾為愛停更：生老病死都照顧他！

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　先濕冷再轉乾

彭帥驚爆遭前副總理強逼上床！千字文曝

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面