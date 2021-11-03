邀「刷卡賺回饋」還幫繳卡費！女業務7年詐5000萬　訊後15萬交保

▲保險女業務涉嫌騙客戶刷卡回饋，7年詐5000萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

擁有EMBA學歷的吳姓女保險業務員利用自己豐厚人脈，遊說客戶刷卡購買禮券、商品賺回饋，並幫忙繳卡費，隨後再將商品折現投資，但事後吳女無力清償卡債，留下鉅額帳單，受害人因此憤而報警。檢警調查，吳女7年來至少詐得5000萬，檢調2日約談吳女與2名助理到案釐清，訊後依詐欺罪諭令吳女15萬元交保，並限制出境出海。

檢調獲報，吳女從2014年開始，就會利用三寸不爛之舌，說服較有財力的客戶、EMBA同學去刷信用卡買禮券、商品，把這些東西換成現金交給她去做投資，一開始吳女都會依約幫被害人繳交信用卡帳單，因此被害人都信以為真。

但事後吳女投資失利，逐漸無法負擔高額卡費，被害人再繼續刷卡換現給吳女後，吳女開始變得只幫客戶繳信用卡帳單上最低應繳限額，有被害人發現自己積欠卡債，才察覺受騙，台北地檢署2日指揮調查局台北市調處兵分5路，搜索吳女和2名助理的相關處所，並依涉嫌詐欺罪約談吳女等3人到案。

檢方調查，吳女7年下來至少以此手法詐得5000萬元，經漏夜偵訊後，北檢今(3日)清晨依詐欺罪裁定吳女15萬元交保，並限制出境出海，但吳女一度聲稱自己沒有這麼多現金，最終輾轉透過親友保釋；而同步遭到約談的2名助理中，李女3萬元交保、呂姓女子則請回。

▼李姓助理3萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）