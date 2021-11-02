阿姨肉身出浴調教爸爸　9歲童客廳直擊驚呆...一吐實換媽嚇壞

▲「阿姨洗澡完脫光沒穿在客廳跟爸爸親密」，9歲男童吐實母嚇壞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者游瓊華／台中報導

台中一名9歲男童因父母在法院改定監護審理中，在共同監護期間與父親一起住時，父親女友常常洗澡後全裸在家裡走動，甚至跟男童父親在他面前做親密行為，男童抗拒不看，未料兩個大人還變本加厲。男童返家時向母親透露此情況，男童母親一怒向社會局提出申訴，要將行政調查結果呈報法院作為依據，未料一等就是近半年之久。

▲台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人對提出性騷擾申訴結案要多久等提出問題。（圖／記者游瓊華攝）



台中市議會今天進行民政業務質詢，台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人對提出性騷擾申訴結案要多久等提出問題。張耀中提到，以案例中的9歲男童來說，一等就是半年，對當事人根本是二度傷害。

張耀中指出，市府雖設有性騷擾防治委員會來防治性騷擾及保護被害人之權益，但現行半年召開會議一次，加上再申訴調查期間二個月內調查完成提會審議，如有必要時得延長一個月，這樣逾三個月至半年的調查結案時間不會太久嗎？

此外，張耀中也舉例有國立大學碩士班女生，受到前男友在網路匿名放送下流言詞，把前女友形容私生活混亂，碩士女學生查了台中市性騷擾防治要點，發現申訴後半年可能才開一次會議，她就決定放棄申訴。

張耀中指出，台中性騷擾申訴案件逐年攀高，去年有178件，今年上半年就高達100件，顯示性騷擾申訴已經成為台中性別平權的隱憂，如果半年才開一次會，對案件的救濟實在緩不濟急，建議對於性騷申訴比例提高，社會局應更有積極任事的態度，縮短調查時間，增加開會次數，讓申訴人的案件得以在一定期間內獲得圓滿結果。