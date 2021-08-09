台中國中小學生延後8點20分到校？　市府：可找一校先試辦

▲台中國中小學生延後8點20分到校有譜？市府：可找一校先試辦。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國內國中小學規定學生須在上午7點50分前到校，不少人認為對孩子而言睡眠時間不足，國中小學生可否延後到校議題一直備受討論。台中市議員張耀中今（9）日在市議會質詢表示，他自掏腰包，委外進行民調，共回收500多份有效問卷，針對國中小學到校時間從7點20到50分，延後到8點20分，贊成的家長達80.4%。教育局長楊振昇則說，政策要接地氣，會邀各方座談，有共識後，選擇一小學試辦。

台中市議會今日進行教育文化業務質詢，民進黨議員張耀中說，自己長期追蹤這議題十多年，歷經三任市長，從胡志強到林佳龍到盧秀燕，發現民情大不同，從民調發現，延後到8點20分到校，贊成的家長從最初30%飆升到55%，再到今日的80%，顯然多數民意贊成讓孩子睡飽吃飽精神好，學習力也好，家長也不用趕著送孩子上學。

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張耀中指出，在問券中附帶說明，如果孩子延後到8點20到校，有些家長因為上班，提早送孩子到校，學校老師要照顧早到的學生，同時四個不變，第一節課上課時間不變，中午吃飯時間不變，午休時間不變，放學時間不變，果然解除家長學生疑慮，支持度大增。

教育局長楊振昇則表示，會邀校長老師家長學生代表討論，聽取大家意見，因為政策要接地氣，如果大家有共識，再來選一所小學試辦。