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15歲妹校內自爆：與姊前男友交往還激戰！老師一聽秒報警

▲桃園市黃姓男大生今年初在交友軟體認識年僅13歲國中少女，邀約到住處卻要求嘿咻，少女以年齡還小推拒但黃男堅持下發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲曾男與前女友的15歲妹妹交往並發生關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新竹報導

19歲曾姓男子和前女友分手後，轉與對方的15歲國中妹妹小妍（化名）交往，期間兩人分於住處、汽車旅館發生關係4次。直到小妍於校內輔導時，不經意說出自己與男友發生關係，校方才趕緊報警。法院日前依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，將曾男判刑4月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，可上訴。

判決指出，曾男原與小妍姊姊為男女朋友，但分手後改與小妍交往；而他分別於今年1月4日、1月8日、1月9日於住處房間與小妍發生關係，接著帶著小妍前往高級汽車旅館開房間。直到某天，小妍接受學校輔導時，不經意吐露自己與男友發生關係，校方趕緊報警，全案曝光。

曾男坦承有與小妍發生關係，辯稱他不知道小妍未滿16歲，對方可能有跟他提過幾年生，只是他忘記了，但他記得小妍有說過她已滿16歲。

小妍則表示「不願提告」，她提到，曾男曾載她前往國中，也知悉她為國中三年級學生，另外曾男與姊姊曾經是男女朋友關係。

對此，法官認為，雙方雖為合意性交，但小妍仍未滿16歲，身心發育尚未成熟，另念在曾男犯後坦承犯行、無任何前科，審酌後依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，將曾男判刑4月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，可上訴。

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