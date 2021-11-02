強力膠誤當眼藥膏　粗心爸害9歲兒「眼皮黏住」睜不開

▲英國一名粗心爸爸誤把強力膠當成眼藥膏，把9歲兒子的眼睛黏住了。（圖／翻攝Yorkshire Air Ambulance）



記者吳美依／綜合外電報導

英國約克郡發生一起離譜事件，居民凱文（Kevin Day）替兒子受傷的雙眼擦藥後，才發現自己剛才使用的不是眼藥膏，而是強力膠。9歲的魯伯特（Rupert Day）雙眼被牢牢黏住，長達4天睜不開，幸好最後得以完全康復。

綜合外媒報導，2月時，魯伯特因砂礫誤入雙眼而搔癢不堪，不斷抓癢、揉眼睛，最後不幸受傷，因此被醫師開立眼藥膏。凱文表示，看診回家後的第1、2天，用藥一切正常，未料第3天就發生意外，「我把它塗進去，然後才發現，我在他眼睛裡塗的是強力膠。」

凱文趕緊撥打緊急電話，並在接線員的指導之下，持續用大量清水沖洗兒子雙眼，由於他們距離救護直升機基地非常靠近，因此被空運至哈羅蓋特醫院（Harrogate Hospital）。醫護人員抵達後，也第一時間協助清理眼睛，給予止痛藥物。

父子倆在電視節目「直升機急診室」（Helicopter ER）分享這段經歷，大衛表示，「我非常害怕弄瞎我兒子，毀了他的一生」，魯伯特也坦言當時「很擔心我的眼睛是否還能睜開」。幸好，強力膠沒有大量被擠進眼睛裡，因此魯伯特得以完全恢復，恢復正常視力。

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