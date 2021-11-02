　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強力膠誤當眼藥膏　粗心爸害9歲兒「眼皮黏住」睜不開

▲▼粗心爸爸誤把強力膠當成眼藥膏，9歲小男孩眼睛黏住。（圖／翻攝Yorkshire Air Ambulance）

▲英國一名粗心爸爸誤把強力膠當成眼藥膏，把9歲兒子的眼睛黏住了。（圖／翻攝Yorkshire Air Ambulance）

記者吳美依／綜合外電報導

英國約克郡發生一起離譜事件，居民凱文（Kevin Day）替兒子受傷的雙眼擦藥後，才發現自己剛才使用的不是眼藥膏，而是強力膠。9歲的魯伯特（Rupert Day）雙眼被牢牢黏住，長達4天睜不開，幸好最後得以完全康復。

綜合外媒報導，2月時，魯伯特因砂礫誤入雙眼而搔癢不堪，不斷抓癢、揉眼睛，最後不幸受傷，因此被醫師開立眼藥膏。凱文表示，看診回家後的第1、2天，用藥一切正常，未料第3天就發生意外，「我把它塗進去，然後才發現，我在他眼睛裡塗的是強力膠。」

凱文趕緊撥打緊急電話，並在接線員的指導之下，持續用大量清水沖洗兒子雙眼，由於他們距離救護直升機基地非常靠近，因此被空運至哈羅蓋特醫院（Harrogate Hospital）。醫護人員抵達後，也第一時間協助清理眼睛，給予止痛藥物。

父子倆在電視節目「直升機急診室」（Helicopter ER）分享這段經歷，大衛表示，「我非常害怕弄瞎我兒子，毀了他的一生」，魯伯特也坦言當時「很擔心我的眼睛是否還能睜開」。幸好，強力膠沒有大量被擠進眼睛裡，因此魯伯特得以完全恢復，恢復正常視力。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
驚悚瞬間曝！　女騎士突竄出「遭巴士撞飛」炸火光
快訊／爆和歐弟前妻戀愛ing　陳昊森公司發聲了
東京小丑男「反差陽光照」曝光　女友嫁給別人
女歌手自曝罹乳癌　「噩耗像原子彈炸開」痛哭
保險女業務7年詐5千萬！　EMBA同學看帳單傻眼
萬聖啪迎解封！泡菜妹「爆乳擠屁蛋」露點沒在怕
快訊／防疫旅館驚傳火警！　8消防車狂衝搶滅
快訊／國道1號「3車追撞」！　小貨車頭撞爛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

即／阿富汗首都連2爆至少15死34傷　傳武裝份子闖入軍醫院

夜響敲門聲　她往防盜貓眼一看「左眼被射爆」謎樣槍手逃亡中

印度神童預言全球「7大危機」　點名亞洲要小心！半年內難逃災禍

拜登氣候峰會「打瞌睡30秒」　抓包影片瘋傳！川普趁機開嗆

東京小丑男「反差陽光照」曝！女友嫁給別人　乖乖男性情大變

海上出現神秘黑洞！　網友查Google地圖嚇呆：是地底入口

強力膠誤當眼藥膏　粗心爸害9歲兒「眼皮黏住」睜不開

14歲少女「刺殺老師」遭逮！　與13歲共犯對話曝光：必須砍斷動脈

超嗨萬聖啪迎解封！泡菜妹「爆乳擠屁蛋」露點沒在怕　憂疫情再升溫

外太空出現哥吉拉　天文學家於星雲圖中發現紅眼怪獸

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

即／阿富汗首都連2爆至少15死34傷　傳武裝份子闖入軍醫院

夜響敲門聲　她往防盜貓眼一看「左眼被射爆」謎樣槍手逃亡中

印度神童預言全球「7大危機」　點名亞洲要小心！半年內難逃災禍

拜登氣候峰會「打瞌睡30秒」　抓包影片瘋傳！川普趁機開嗆

東京小丑男「反差陽光照」曝！女友嫁給別人　乖乖男性情大變

海上出現神秘黑洞！　網友查Google地圖嚇呆：是地底入口

強力膠誤當眼藥膏　粗心爸害9歲兒「眼皮黏住」睜不開

14歲少女「刺殺老師」遭逮！　與13歲共犯對話曝光：必須砍斷動脈

超嗨萬聖啪迎解封！泡菜妹「爆乳擠屁蛋」露點沒在怕　憂疫情再升溫

外太空出現哥吉拉　天文學家於星雲圖中發現紅眼怪獸

MLB運彩分析／勇士vs太空人　勇士牛棚陣滿血回歸推小分

全智賢出道24年7部韓劇必追！《來自星星的你》、《藍色大海》都是經典

快訊／立委賴惠員抹紅選戰對手「中共操盤」　判刑4月褫奪公權1年

即／阿富汗首都連2爆至少15死34傷　傳武裝份子闖入軍醫院

夜響敲門聲　她往防盜貓眼一看「左眼被射爆」謎樣槍手逃亡中

快訊／城中城2局長請辭！高市府公布新人事　由他轉任工務局長

「象魔力不錯喔」　餅總：呂彥青高階版

睽違4年重返台籃舞台　簡肇熠：最想對決同學胡瓏貿

Galaxy S22外觀曝！延續S21外型特徵　最快明年1月發布

陳長文／初評「氣候變遷因應法」草案

國際熱門新聞

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

重考不及格女大生慘死　發現分數搞錯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

男巨鵰34公分　海關認「行走的武器」

日本重啟商務客、留學生入境　觀光客再等等

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

陰莖大小看手指就知　出生前注定

超嗨萬聖啪！泡菜妹「爆乳擠屁蛋」激露點

馬斯克嗆聯合國：做到這件事就捐錢救飢荒

惡少槍殺20歲少年　主嫌父荒謬稱讚

9歲女童跳完繩回家心碎...被迫嫁55歲陌生大叔

閨蜜搞上尪！她見摯友女兒才知綠炸

美軍核潛艇南海碰撞事故　原因出爐

腿上刺大象　他穿短褲秒後悔

更多熱門

相關新聞

即／男開贓車還酒駕　警連開15槍把他嚇到酒醒

即／男開贓車還酒駕　警連開15槍把他嚇到酒醒

新北市板橋一名男子2日凌晨喝醉酒還開著贓車，行經華興街成都路口時，遇到警方攔查急忙加速逃逸！員警呼喊無線電請同仁攔截圍捕，最後把醉漢車輛逼到中和區中山路二段的巷子，醉漢不死心還將警用機車撞倒，導致汽油灑滿一地，警方見情勢危急連開15槍！超大聲響把醉漢嚇到酒醒，乖乖下車就逮。

虎斑「只愛吸狗」變強力膠黏牢柴哥

虎斑「只愛吸狗」變強力膠黏牢柴哥

爸遭貓皇強力膠糾纏　拔起又黏住

爸遭貓皇強力膠糾纏　拔起又黏住

哆啦A夢、哆啦美出口罩好萌！

哆啦A夢、哆啦美出口罩好萌！

她用「6瓶眼藥水」毒殺好友

她用「6瓶眼藥水」毒殺好友

關鍵字：

強力膠眼藥水眼藥膏

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面