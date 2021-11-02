就是他讓范冰冰消失！　《葉問3》製片施建祥欠債690億在美被捕

▲施建祥參加第88屆奧斯卡金像獎 。（圖／翻攝自施建祥微博）



記者崔子柔／綜合報導

電影《葉問3》製片、前快鹿集團實控人施建祥上週在美國被逮捕，他在大陸涉嫌集資詐騙行為，2016年倒帳159.1億人民幣（約台幣690億）後潛逃，被國際刑警組織列入紅色通緝令名單。當年紅極一時的演員范冰冰就是因為扯入施建祥「陰陽合同」事件，在大陸遭到封殺。

根據《美國之音》報導，施建祥以「Morgan Shi」為名撒謊騙得美國非移民簽證，2016年從邁阿密國際機場入境美國，住在加州和內華達州，近日在拉斯維加斯舉行的加密貨幣投資會議上被捕，聯邦大陪審團依兩項詐欺罪起訴施建祥，並指控他濫用美國非移民簽證，恐將面臨最高10年的聯邦監禁和最高25萬美元（約695萬元台幣）的罰款。

報導指出，施建祥到美國後高調投資好萊塢電影公司，還曾在紐約一場募款活動上和川普合影，並於2019年試圖和出演《葉問3》的美國拳王泰森合作推出加密貨幣，但遭到泰森拒絕。

▲范冰冰2018年歷經逃稅風波，演藝事業跌落谷底。（圖／范冰冰微博）



范冰冰2018年捲入施建祥製片的「陰陽合同」事件，掀起大陸演藝圈「大追稅」風波，當時有消息傳出她被有關當局封殺3年，不少未上映的戲劇戲份被刪光，代言也被替換，至今仍未全面復出。