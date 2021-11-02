　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

就是他讓范冰冰消失！　《葉問3》製片施建祥欠債690億在美被捕

▲▼ 。（圖／翻攝自施建祥微博）

▲施建祥參加第88屆奧斯卡金像獎 。（圖／翻攝自施建祥微博）

記者崔子柔／綜合報導

電影《葉問3》製片、前快鹿集團實控人施建祥上週在美國被逮捕，他在大陸涉嫌集資詐騙行為，2016年倒帳159.1億人民幣（約台幣690億）後潛逃，被國際刑警組織列入紅色通緝令名單。當年紅極一時的演員范冰冰就是因為扯入施建祥「陰陽合同」事件，在大陸遭到封殺。

根據《美國之音》報導，施建祥以「Morgan Shi」為名撒謊騙得美國非移民簽證，2016年從邁阿密國際機場入境美國，住在加州和內華達州，近日在拉斯維加斯舉行的加密貨幣投資會議上被捕，聯邦大陪審團依兩項詐欺罪起訴施建祥，並指控他濫用美國非移民簽證，恐將面臨最高10年的聯邦監禁和最高25萬美元（約695萬元台幣）的罰款。

報導指出，施建祥到美國後高調投資好萊塢電影公司，還曾在紐約一場募款活動上和川普合影，並於2019年試圖和出演《葉問3》的美國拳王泰森合作推出加密貨幣，但遭到泰森拒絕。

▲范冰冰,保養,髮絲,頭髮。（圖／范冰冰微博）

▲范冰冰2018年歷經逃稅風波，演藝事業跌落谷底。（圖／范冰冰微博）

范冰冰2018年捲入施建祥製片的「陰陽合同」事件，掀起大陸演藝圈「大追稅」風波，當時有消息傳出她被有關當局封殺3年，不少未上映的戲劇戲份被刪光，代言也被替換，至今仍未全面復出。

 

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
女客「陽明山泡裸湯」竟有男員工闖入　櫃台回應網友全喊告
遭爆「睡老闆」還劈腿女星！　台偶像認了：對他人造成傷害
歐弟前妻爆新歡「帶男星回家過夜」　直擊極低調密戀約會12小時
今起KTV、健身房免戴口罩了！「13項最新鬆綁措施」一次看
鋒面帶雨立冬掃過大降溫　入秋最強冷空氣罩3天探14度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Novavax疫苗開胡取得EUA！　年底前出貨印尼2000萬劑

接種輝瑞第3劑後重症風險急降　以色列數據：住院率降低9成

奈及利亞22層豪宅工地突垮「一層層掉下來」　至少4死逾100人失蹤

就是他讓范冰冰消失！　《葉問3》製片施建祥欠債690億在美被捕

拜登氣候峰會喊話　美國將實現承諾達成減排目標

復甦穩健、業績強勁　美股3大指數同步創新高

《華郵》曝俄軍集結烏俄邊界　烏克蘭回應了

印尼蘇門答臘外海5.9地震　震源深度僅6公里

新冠肺炎殺死「500萬條人命」　成全球第3大死因

95歲英國女王現身溫莎城堡　被目擊獨自駕駛綠色捷豹

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

20211030懷舊廣告大會考！大麥克加了什麼？　聽「林志玲嗲聲」眾人暴動：傳給我♥

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

Novavax疫苗開胡取得EUA！　年底前出貨印尼2000萬劑

接種輝瑞第3劑後重症風險急降　以色列數據：住院率降低9成

奈及利亞22層豪宅工地突垮「一層層掉下來」　至少4死逾100人失蹤

就是他讓范冰冰消失！　《葉問3》製片施建祥欠債690億在美被捕

拜登氣候峰會喊話　美國將實現承諾達成減排目標

復甦穩健、業績強勁　美股3大指數同步創新高

《華郵》曝俄軍集結烏俄邊界　烏克蘭回應了

印尼蘇門答臘外海5.9地震　震源深度僅6公里

新冠肺炎殺死「500萬條人命」　成全球第3大死因

95歲英國女王現身溫莎城堡　被目擊獨自駕駛綠色捷豹

周天成全勤鐵人賽程！1個月連打13場　再戰本週海洛公開賽

陳昊森、鄭雲燦私下互動藏玄機！　網神出「關鍵照」慘遭她封鎖

熱褲妹「美胸狂晃」79秒影片曝　鄉民暴動：用0.25倍看會到新世界

女客「陽明山泡裸湯」竟有男員工闖入　櫃台回應網友全喊告

挑戰首波冷氣團！1圖看大降溫　鄭明典：溜滑梯曲線出現了

Novavax疫苗開胡取得EUA！　年底前出貨印尼2000萬劑

羅志祥爆「本月復出」回歸歌壇！趕年底搶報金曲獎…7月IG疑洩玄機

台灣史上最強阿嬤　負債605億「10年就翻身」

亞歷鮑德溫誤殺攝影「1家8口歡慶萬聖節」　妻曬溫馨變裝照挨轟白目

嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！無良仲介逼賣淫　暗黑手法曝光

邁阿密12層大廈凌晨突垂直崩塌　大樓像被切開...至少1死99失聯

國際熱門新聞

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

惡少槍殺20歲少年　主嫌父荒謬稱讚

馬斯克嗆聯合國：做到這件事就捐錢救飢荒

新冠肺炎500萬死　成全球3大死因

閨蜜搞上尪！她見摯友女兒才知綠炸

英國女王現身溫莎城堡　被目擊獨自開車

陰莖大小看手指就知　出生前注定

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

眼尖媽揪「臉上1異狀」　他檢查竟是癌症

人妻每晚窗前入浴　全裸身影被看光

美股收紅　3大指數同步創新高

白宮發言人確診　拜登PCR結果出爐

更多熱門

相關新聞

范冰冰、李晨被爆「結婚又離婚」律師說的

范冰冰、李晨被爆「結婚又離婚」律師說的

大陸藝人李晨28日一早發聲明，駁斥某位300萬粉絲的娛樂博主爆料，同時范冰冰工作室也留言「內容純屬捏造」。雙方工作室秒速闢謠，因此成為熱搜話題，網友苦笑「闢謠闢了一個寂寞」。

演過「林心如丫環」的3女星都爆紅！

演過「林心如丫環」的3女星都爆紅！

大陸再祭演藝圈查稅令！　藝人、網紅挫咧等

大陸再祭演藝圈查稅令！　藝人、網紅挫咧等

范冰冰過40歲生日！罕見曝「1家3口合照」神凍齡

范冰冰過40歲生日！罕見曝「1家3口合照」神凍齡

范冰冰、井柏然「衰掃吳亦凡颱風尾」怒報警

范冰冰、井柏然「衰掃吳亦凡颱風尾」怒報警

關鍵字：

范冰冰施建祥

讀者迴響

熱門新聞

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品

記者洩金宣虎近況「完全放棄演藝生命」

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

政府打房「打到房價突暴漲」！　鄉民看1數據噴淚了

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

暖爸約兒老師泡溫泉！激情啪啪下場慘了

更多

最夯影音

更多
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面