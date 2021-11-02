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他酒測值2.5爆表！警喊「阿娘喂」　二審逆轉無罪原因曝

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照片）

▲警方執行酒測勤務。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣一名羅姓男子酒駕，測出呼氣酒測值高達每公升2.50毫克，一審被判6月徒刑，他不服提出上訴。二審法官認為，警方在羅男第一次受測後，雖發現結果超乎尋常，但未改用其他儀器重新測試，足以動搖酒測的「憑信性」，基於「罪證有疑、利於被告」，因此改判無罪。

判決指出，今年4月10日晚間8時許，羅男在東港鎮某小吃部飲用啤酒後，於當晚9時許，騎乘電動自行車上路，行經大利路、東新路口時，因搖晃蛇行被警攔查，並於9時44分許，測試呼氣酒精濃度2.50毫克（mg/L）。

屏東地院簡易庭認為，羅男曾因不能安全駕駛致交通危險罪案件，被判3月徒刑和50天拘役；這次又酒駕，可見其不知悔悟，依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處6月徒刑，可易科罰金。羅男不服提出上訴。

▼酒測值示意圖。（圖／資料照）

▲酒測值。（圖／記者洪靖宜翻攝）

屏東地院二審合議庭認為，本件酒測值2.5為法定犯罪標準10倍，在實務上已屬罕見。員警證稱，他在看到羅男酒測值2.5說出「阿娘喂」、「從來沒有看過超過2.5的數值」、「我覺得很高，太高了，我是有覺得怪怪的。」

法官認為，警方在羅男第一次受測後，雖發現結果超乎尋常，但未改用其他儀器重新測試，足以動搖酒測的「憑信性」；且一般人呼氣酒測值濃度達2.0毫克時，會出現「呼吸中樞麻痹、漸近死亡」及「無法開車」狀態，若濃度達2.5毫克時，則會「致死」。

法官勘驗警方秘錄器錄影發現，被告於案發時尚能理解警員的陳述，而與警員對話，並能依警方要求進行吐氣測試，無爛醉如泥、神智不清情形，更遑論有呼吸中樞麻痹、漸近死亡或致死狀況，故被告案發時是否已飲酒至呼氣酒精濃度2.5程度，容有可疑。

法官表示，本院尚無從對被告於案發時，以本案酒測儀器測得2.5毫克產生合理確信，基於「罪證有疑、利於被告」證據法則，判被告無罪。全案仍可上訴。

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