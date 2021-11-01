檢舉人魔「性侵分屍女保險員」　7個月後他也慘遭分屍

▲凶手黃女（右）在死者趙男（左）的紅酒中下藥，將其迷昏後，再用菜刀殺害肢解。（示意畫面／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

18年前，台中發生震驚全國的機車行老闆陳金火、學徒廣德強，性侵殺害女保險員分屍案，事後，廣德強將死者的筆電拿到附近的通訊行變賣，經通訊行趙姓老闆察覺有異報警，成為破案關鍵。恐怖的是，7個月後，趙男也被殺害分屍，凶手則是他的小三。小三到案後，謊稱正牌男友爭風吃醋殺死趙，但偵訊到一半，廣播節目剛好播放台語歌〈一生情一世愛〉，小三聽到崩潰痛哭，卸下心防，坦承犯行，原來，這首歌正是她與死者的定情曲。

回顧這起離奇的命案，當年承辦的警官翻看卷宗，不時發出嘆息說：「死者趙姓男子協助警方偵破震驚社會的陳金火、廣德強姦殺女保險員分屍案，是破案功臣，萬萬沒想到，他居然在7個月後被小三殺害分屍，令人難以置信！」

▲趙男（圖）是陳金火分屍案的關鍵檢舉人，沒想到隔年也被分屍殺害。

2003年12月7日，年僅27歲的施姓女保險員前往台中龍井一間機車行談保險，機車行老闆陳金火對其產生歹念，竟與學徒廣德強性侵施女，事後再將她割頸殺害，甚至用刀削去死者四肢的皮肉，並分屍裝袋，丟到水塔及化糞池內。

5天後，警方找到施女的屍塊，逮捕陳金火，再過4天，警方接到附近通訊行趙姓老闆報案，說廣德強曾拿施女的筆電去變賣，廣男因此被捕，最後坦承自己也是殺人共犯，全案宣告偵破。

隔年7月中旬某天，一名林姓工程師向刑事警察局自首，並交出一把菜刀及一支手機，他告訴警方：「我目睹一起殺人案，屍體被分成好多袋，嫌疑人還要我幫忙棄屍在台中大肚山上，我手上的就是凶刀和死者的手機！」

在林男的帶領下，警方果真在他所說的地點，尋獲多個黑色塑膠袋，裡面裝有人的頭顱和身體各部位，經比對DNA，死者就是被家屬通報失蹤多日的趙姓通訊行老闆。

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