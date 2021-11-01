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石虎設計師江孟芝遭爆「走後門」　爽獲高薪終身教職

設計師江孟芝屢遭爆抄襲爭議，此次到屏東大學任教再度引發風波。（讀者提供）

▲設計師江孟芝屢遭爆抄襲爭議，此次到屏東大學任教再度引發風波。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

旅美設計師江孟芝2019年因集集彩繪列車石虎抄襲風波，成為媒體焦點，今年8月，她在臉書貼出奧運羽球男子雙打金牌得主「麟洋配」的手繪海報，又被指控是利用自動描圖功能所完成，讓她再度陷入抄襲風暴。

雖然作品屢爆發抄襲風波，對她的職業生涯卻不造成影響，今年8月1日，她獲得國立屏東大學聘任，成為該校大武山學院的專業技術人員，職務等級比照副教授；根據校方網頁簡介，江承辦的業務包括推動全英教學、籌設新媒體創意應用碩士學位學程、經營藝文中心及負責地方創生、設計等相關工作。

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對比其他博士學位同僚的工作，江以碩士學歷擔任副教授職位，顯得相當突兀。（翻攝屏東大學官網）

一位不願具名的屏大教師表示，現今各校因少子化衝擊，教師職缺越來越少，沒有博士學位根本別想進大學任教，像江孟芝這樣只有碩士學位就能進國立大學當副教授級的專技人員，而且還是專任，簡直令人匪夷所思！

2019年時，江孟芝為觀光列車上繪製石虎，被爆是從付費圖庫所買的花豹插畫。（翻攝fun臺鐵臉書）

爆料教師進一步指出，校方此次是根據教育部制定的《大學聘任專業技術人員擔任教學辦法》，聘用江孟芝入校任職，但若依據該辦法，副教授級的專技人員應具有二項資格的其中之一，一是曾任助理教授級專技人員3年以上。二是曾從事相關專業性工作12年以上具特殊造詣或成就，獲有國際級大獎者年限還可酌減。

投訴人質疑屏大教務長施百俊（圖）未利益迴避，才讓江成功獲得教職。（翻攝屏東大學官網）

屏大（圖）聘任江孟芝擔任副教授級專技人員，引發校內教師質疑聲浪。（翻攝屏東大學官網）

然而，屏大本身不僅沒有專技人員聘任辦法，還在此次招聘中自動「放寬」教育部規定的條件，增列只要具備相關設計實務工作經驗3年以上者，也可取得應徵資格，對比後來被刷掉的其他應徵者，增列的條件根本是為江量身打造。「實際比較江孟芝和校內其他教師的學經歷，聘江為助理教授都有點勉強，更何況是聘她當副教授，實在是太誇張了！」

江孟芝在臉書分享得獎喜悅時，施姓教務長還留言按讚虧江請客。（翻攝自江孟芝臉書）

本刊檢視屏東大學網頁今年新進教師簡介，發現33位新進教師中，僅江不具博士學歷，其他有博士學位的教師，一半以上都僅擔任助理教授，使江擔任副教授一職的介紹，顯得格外突兀。


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【江孟芝又掀波1】江孟芝抄襲改圖屢被抓包　屏東大學竟開「特例」給高薪爽缺
【江孟芝又掀波2】質疑人選早已黑箱內定　應徵者痛批：屏大連演都不演了
【江孟芝又掀波3】爆料者控為江孟芝開後門的是他　兩人臉書互動曝光

 

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