石虎設計師江孟芝遭爆「走後門」　爽獲高薪終身教職

▲設計師江孟芝屢遭爆抄襲爭議，此次到屏東大學任教再度引發風波。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

旅美設計師江孟芝2019年因集集彩繪列車石虎抄襲風波，成為媒體焦點，今年8月，她在臉書貼出奧運羽球男子雙打金牌得主「麟洋配」的手繪海報，又被指控是利用自動描圖功能所完成，讓她再度陷入抄襲風暴。

雖然作品屢爆發抄襲風波，對她的職業生涯卻不造成影響，今年8月1日，她獲得國立屏東大學聘任，成為該校大武山學院的專業技術人員，職務等級比照副教授；根據校方網頁簡介，江承辦的業務包括推動全英教學、籌設新媒體創意應用碩士學位學程、經營藝文中心及負責地方創生、設計等相關工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一位不願具名的屏大教師表示，現今各校因少子化衝擊，教師職缺越來越少，沒有博士學位根本別想進大學任教，像江孟芝這樣只有碩士學位就能進國立大學當副教授級的專技人員，而且還是專任，簡直令人匪夷所思！

爆料教師進一步指出，校方此次是根據教育部制定的《大學聘任專業技術人員擔任教學辦法》，聘用江孟芝入校任職，但若依據該辦法，副教授級的專技人員應具有二項資格的其中之一，一是曾任助理教授級專技人員3年以上。二是曾從事相關專業性工作12年以上具特殊造詣或成就，獲有國際級大獎者年限還可酌減。

然而，屏大本身不僅沒有專技人員聘任辦法，還在此次招聘中自動「放寬」教育部規定的條件，增列只要具備相關設計實務工作經驗3年以上者，也可取得應徵資格，對比後來被刷掉的其他應徵者，增列的條件根本是為江量身打造。「實際比較江孟芝和校內其他教師的學經歷，聘江為助理教授都有點勉強，更何況是聘她當副教授，實在是太誇張了！」

本刊檢視屏東大學網頁今年新進教師簡介，發現33位新進教師中，僅江不具博士學歷，其他有博士學位的教師，一半以上都僅擔任助理教授，使江擔任副教授一職的介紹，顯得格外突兀。



更多鏡週刊報導

【江孟芝又掀波1】江孟芝抄襲改圖屢被抓包 屏東大學竟開「特例」給高薪爽缺

【江孟芝又掀波2】質疑人選早已黑箱內定 應徵者痛批：屏大連演都不演了

【江孟芝又掀波3】爆料者控為江孟芝開後門的是他 兩人臉書互動曝光