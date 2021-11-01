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青創基地無限創意　打造專屬臺灣創育青創的盛會

▲▼青創基地打造屬於臺灣創育與青創的盛會。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼青創基地打造屬於臺灣創育與青創的盛會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

雖然全球正值疫情期間，但在各國都把培植新創及青年創業做為重點政策在執行，並把建構完整的創業育成生態系做為目標，希望能讓年青人的創意想法得以實踐，各國也積極嘗試以年青人有活力及創意的方式來舉辦各種的Demo Show與成果展，在溫度時常接近零度的芬蘭，有能吸引超過130個國家、2萬多人參與的搖滾夜店風格新創盛會-SLUSH，在香港有舉辦多年以科技為主題的大型新創盛事-RISE科技峰會，在臺灣也有像是新科技遊樂場的InnoVEX新創展，但是這些活動大多是以科技為主題，且是以對接國際市場為主軸的展覽，但近期國內也有青年策劃以地方連結為主題，連結創業輔導資源與青創團隊的展覽系列活動在熱烈進行中。

▲▼青創基地打造屬於臺灣創育與青創的盛會。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼青創基地打造屬於臺灣創育與青創的盛會。（圖／記者翁伊森翻攝）

[創青趴]是國內第一個以「創育x青年x Party」為主題的創育及新創盛會，在去(109)年以臺灣復古風的展場主題及Dress code設定造成熱烈回響，活動由全台各地的育成經理人、創育工作者與地方青年團隊齊聚一堂，活動內容有專題講座、地方青創團隊成果展、地方特色產業走讀及創育工作坊等，讓整場活動作為全國創育圈中最具吸引力且有活力的創育與青創交流平台。

▲▼青創基地打造屬於臺灣創育與青創的盛會。（圖／記者翁伊森翻攝）

2021第二屆[創青趴]則於10.21包下嘉義尊皇大飯店的露天草皮與無邊際泳池畔熱烈再開，雖今年受疫情影響，為遵守防疫措施，活動有縮小規模並限制人數，但活動內容依然精彩，今年活動採取了象徵土地的大地風做為主題，晚宴及青創成果展的佈置也以大地色系為主，把活動主題鎖定在在地孕育，目的就是希望以「地方人知了地方事」的核心價值進行發散，讓彼此可以用比較放鬆的方式聊創業趣事與甘苦，也可以彼此洽談合作深度交流，共同探討地區發展與相互合作模式，新創團隊也有可能在活動現場找到伯樂或是資金等各項資源。

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