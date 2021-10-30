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2021失智症照護國際研討會　台日美共享疫後失智照護經驗

▲奇美醫學中心舉辦「2021年失智症照護國際研討會-群策群力友善實踐‧共創失智樂齡生活」，以實體與視訊會議方式舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心舉辦「2021年失智症照護國際研討會-群策群力友善實踐‧共創失智樂齡生活」，以實體與視訊會議方式舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心30日上午在奇美醫學中心第五醫療大樓五樓國際會議廳，舉辦「2021年失智症照護國際研討會-群策群力友善實踐‧共創失智樂齡生活」，以實體與視訊會議方式舉行，邀請國內外失智實務專家學者，分享後疫情時代持續推動失智照護服務模式經驗、創新策略與策進方向。

▲奇美醫學中心舉辦「2021年失智症照護國際研討會-群策群力友善實踐‧共創失智樂齡生活」，以實體與視訊會議方式舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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研討會由奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮親自主持，台南市社會局局長陳榮枝，社團法人台灣失智症協會秘書長湯麗玉、高雄醫學大學通識教育中心助理教授周傳久等，國外專家有日本一青妙牙醫師、日本醫療法人社團悠翔會理事長暨診療部長佐佐木淳、美國加州聖貝納迪諾醫療中心老人醫學科主任Kamal Kejriwal，繼COVID-19新冠肺炎疫情席捲全球，世界各國健康照護與長照服務體系無不深受影響改變服務模式，希冀後疫情時代之際持續推動失智照護服務，在既有醫療與長照優勢下，運用創新模式開創適切性的失智照護與在地化社區生活環境，乃至失智照護服務量能與品質之提升。

隨著全球人口高齡化趨勢，世界各國越來越重視高齡與失智人口相關疾病照護議題，失智症成為各國健康重要議題之一，極力倡議失智症照護防治與推廣「在地老化」與「友善社區」的概念，推展重點策略包括失智症行動計畫、失智者的支持性環境設計、失智友善社區，建立以社區為基礎的在地化照顧服務網絡，提供支持失智者從家庭、居家、社區到住宿式之多元連續性的醫療與長照服務。

然面對社區高齡失智者日趨增加，社區中有愈來愈多的失智者與家庭照顧者有疾病、醫療、長照服務與社會資源的需求，又因COVID-19新冠肺炎疫情影響，對失智者的照護問題更具迫切性需求，居家照護與遠距健康照護是後疫情時代重要照護趨勢之一，奇美醫學中心近幾年也開始實施居家醫療，開始推行以個案管理為核心的遠距醫療與照護資源，透過居家與遠距照護的方式來貼近個案的服務需求。

▲奇美醫學中心舉辦「2021年失智症照護國際研討會-群策群力友善實踐‧共創失智樂齡生活」，以實體與視訊會議方式舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次2021年失智症照護國際研討會主軸為「後疫情時代失智照護的相關因應措施與創新之道」，奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮期許透過邀請失智照護領域專家經驗分享，全面探討後疫情時代失智照護的多元模式、困境、挑戰與因應作法，包含政策作法、人才培育訓練、創新照護與照護科技的運用，同時也介紹歐洲、日本與美國的照護模式，希冀建立失智照護整合與創新思維，從照護觀念、文化與制度等面向翻轉打破現有困境圍籬，為失智照護領域開創新時代，即時因應失智症海嘯衝擊與快速變遷的社會，致力提升居家與社區中失智者與家庭照顧者的生活品質，同時提高照顧品質與效率。

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