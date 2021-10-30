指侵國小繼妹　檢方罕見替狼兄求情：監獄不該關這種人

▲林男多次指侵繼妹，檢方見其成長背景卻替他求情。（示意圖／Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台南林姓男子趁祖母熟睡時，指侵才就讀國小的繼妹10次，一審被判處4年徒刑，不過檢方在二審時替林男求情，稱「監獄應該不是關這種人才對」，法官依林男精神鑑定結果，改判2年徒刑。

根據判決書內容，林男生母在他3歲時外遇離家，父親則將他和哥哥託給祖母照顧，在哥哥申請自願役後，他認為身邊沒人可溝通，無法獲得認同感，逐漸傾向自閉，導致人際關係不佳，沒有結交朋友或女友。

林男15歲時父親再婚，繼母生下繼妹，他在繼妹就讀國小時，2年間共10次趁著祖母熟睡，或是繼妹到他房間使用電腦時觸摸其下體。

案件曝光後，林男到嘉南療養院接受精神鑑定，醫師發現他很抗拒提到家庭關係，缺乏安全感，在家裡覺得自己是陌生人，面對這種空虛又沒有朋友，才藉由侵犯相對弱勢者得到心理補償，雖然事後會自責一段時間，但不久又回到重覆的迴圈中。

檢察官在二審時，提到林男家庭因素，再見其精神鑑定報告，認為「監獄應該不是關這種人才對」。

法官則認為，林男已進行深刻反省，再考慮其人格特質、成長背景、心理因素等，足以引起一般人憐憫，因此依刑法第59條規定酌減其刑，改判2年徒刑，而林男在服刑期間須接受治療。