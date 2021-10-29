北市30多歲男發燒腹瀉確診漢他病毒　工作地曾見老鼠出沒

▲老鼠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪巧藍／台北報導

北市衛生局今天公布確認1例漢他病毒出血熱確定病例，是一名30多歲男性，10月13日因為發燒、腹瀉等症狀就醫，曾經在工作地點發現過老鼠出沒，被通報並確認感染漢他病毒，目前還在住院治療，這也是北市今年第二起、國內第9起漢他病毒出血熱個案。

北市衛生局疾管科科長張惠美表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，主要傳染途徑可能經由呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒動物咬到等方式感染；該案出現不適症狀時，曾表達在工作地點等活動範圍看到老鼠出沒，雖然沒有被咬，但可能被帶有病毒污染物接觸傳染，目前住院治療中，同住接觸者2人及職場接觸者30人無疑似症狀。

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張惠美表示，漢他病毒出血熱早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、出血等，後期症狀可能出現急性腎衰竭、呼吸窘迫等。如民眾有出現相關症狀，應儘速就醫並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

衛生局也提醒，居家防鼠3絕招「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，公共衛生需要社區民眾共同維護，尤其是用過的餐盒、廚餘、食物等不可隨意丟棄，以免招致鼠患，社區公共區域應加強環境清潔工作及採取相關防鼠措施，包括：一、修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙，避免鼠類進入屋內。二、家中廚餘或動物飼料應妥為處理，不讓老鼠有食物吃。三、清理老鼠容易窩藏之倉庫、儲藏室，讓老鼠無處可住。