臉書嗆「貪錢害死女兒」！基隆女要白冰冰納命來　毒舌下場出爐

▲雷姓女子恐嚇白冰冰，挨告下場出爐。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳韻如／基隆報導

基隆雷姓女子因看不慣藝人白冰冰，竟在白冰冰線上直播時，在底下留言「錢貪的那麼多」、「你女兒在呼喚了」、「白冰冰納命來！」白冰冰得知後嚇壞立刻報警，但每天仍活在驚恐中，甚至經常夢到雷女對她不利，每晚還都必須要抓著助理去檢查門鎖等。法官審理後，雷女被依恐嚇等罪嫌判拘役30天，得易科罰金。

警方調查，雷女在2020年4月間，趁著藝人白冰冰在臉書粉專直播時，為一洩平日對她的不滿，竟在白冰冰粉專直播上連續3天留言，寫下難堪、誹謗、恐嚇字眼，「錢貪那麼多…」、「你女兒在呼喚了」、「下去！跟你女兒一樣，死在水裡」，甚至還在個人臉書發表貼文，「白冰冰：你是最毒的謊言病毒，為了錢財不惜犧牲親生女兒」，還張貼「骷髏頭」圖案，並留言稱要「白冰冰納命來」，讓白冰冰嚇得立刻報警處理。

▲白冰冰因為此事嚇到天天作惡夢。（圖／記者張一中攝）

雷女到案後坦承犯行，但辯稱，因為看不慣白冰冰平常的言論，希望白冰冰能夠收斂點，且自己也是個母親，如果白冰冰身為母親真的做了這些事，她覺得很可惡，她寫這些話是希望白冰冰可以承認她害死女兒等語。

對此，白冰冰在庭上表示，自己在此事過後每天都相當害怕，還經常夢到雷女對她不利。而其助理也出面證稱，白冰冰現在每天晚上都要拉著她巡視家中門鎖，若忘記鎖門，白冰冰還會很緊張催處她，就連出門時，也會特別叮嚀司機要注意周遭有無可疑人士，若有初次接觸的人，白冰冰就會要她陪在身旁才會有安全感。

法院審理後認為，雷女用「貪錢」、「犧牲女兒」等文字來辱罵白冰冰，還留下可能危害他人生命的文字，讓白冰冰因此心生怕，且犯後還不思道歉悔過，最終從重依恐嚇罪判她拘役30日，得易科罰金3萬元。

至於「下去！跟妳女兒一樣，死在水裡」等語，被檢方起訴恐嚇罪，另還張貼「你女兒在呼喚你了！」、「來呀！媽媽！」、「直接下去了啦，廢話！」、「我死得好慘！」等被起訴誹謗罪，但法官認為，這些文字是在詛咒白冰冰，希望白冰冰死亡，但並不足以讓一般人聯想到她將加害白冰冰的生命，也未有具體貶損白冰冰的名義，因此此部分判她無罪。全案可上訴。