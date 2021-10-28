　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

食物掉地上「3秒撿起」還能吃？　衛福部不忍了：無論幾秒都不行

▲▼食物掉地上3秒撿起還能吃嗎？衛福部揭真相。（圖／翻攝衛生福利部）

▲食物掉地上3秒撿起還能吃嗎？衛福部揭真相。（圖／翻攝衛生福利部）

記者邱晟軒／綜合報導

一直以來有個都市傳說稱，當食物不小心掉落在地板上，僅要在3秒的時間內撿起來，仍然可以安心食用。對於這個傳聞，衛生福利部今日在官方臉書發文闢謠，並且警告「食物掉地上幾秒內撿起來都不能吃 ！」

掉到地上的食物「3秒以內」撿起來真的還能吃嗎？對於此都市傳說，衛生福利部發文指出，食物掉到地上，無論幾秒馬上就會有細菌附著，若是不慎吃到病原菌，更可能引發食物中毒喔，「食物掉地上幾秒內撿起來都不能吃！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生福利部還示警，「不同的食物、地的類型和狀況，或多或少都會影響細菌的附著程度，但記得掉地上的食物盡量還是別吃唷！」

▲▼食物掉地上3秒撿起還能吃嗎？衛福部揭真相。（圖／翻攝衛生福利部）

▲衛福部表示，掉在地上的食物，無論幾秒鐘都別吃了！（圖／翻攝衛生福利部）

貼文曝光後立刻敲醒許多網友，紛紛回應，「長知識了！」、「我無法理解有人相信掉地三秒還能吃這件事」、「原來！一直以為三秒定律是真的」、「小時候不都撿起來吹一吹吃掉頭好壯壯」、「沒關係反正我們還有胃酸可以殺菌」、「當初為了這三秒定律，還特別去查了科學期刊，知道不能吃，但還是忍不住撿起來塞老公嘴裡」。

食藥署日前也曾發文提醒，不慎攝食入病原菌，如病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，都可能會引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，所以從地上撿起的食物一定要確實清洗烹調後再食用，以確保不會病從口入。

ET快訊
快訊／嘉義鐵道文化藝術村火警　「百年老木房」全面燃燒
12星座「一週運勢」出爐　「這星座」留意不明敵意
孫安佐超正表姐趴床「炸出雪白UU球」！大尺度辣照外洩
食物掉地上「3秒撿起」還能吃？　衛福部給答案了
快訊／高雄托嬰中心集體虐童　遭令停辦3個月
天使紅蝦過譽？老饕揭「2高級海鮮」更不值　曝NG口感：根本噱
壯世代愛愛次數太少！專家提8大好處「最佳頻率表」出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

食物掉地上「3秒撿起」還能吃？　衛福部給答案了

壯世代愛愛次數太少！專家提8大好處「最佳頻率表」出爐

他好奇亂撿路上紅包！一開驚見「詭異頭髮」嚇壞　內行人曝真相

「黃飄帶」悼離世機師　機組員身心煎熬！航空公司設諮商專線

第12輪不再加開！陳時中：下月進入疫苗高度滿足期

雙魚加班躲不掉！12星座「一週運勢」出爐　金牛留意不明敵意

4歲獨眼童有救了！5天募650萬將赴美治療　佛心女醫自願全程陪同

「媽媽噴出高高的水柱」！她曬小2女國語作業　上千網笑翻求番號

萬聖節考驗爸媽巧思打扮！學校難題媽媽奇招回「菊」

雙腿全是「蚯蚓」！潰瘍、出血忍痛10年　廚師哀號：不敢穿短褲　

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

食物掉地上「3秒撿起」還能吃？　衛福部給答案了

壯世代愛愛次數太少！專家提8大好處「最佳頻率表」出爐

他好奇亂撿路上紅包！一開驚見「詭異頭髮」嚇壞　內行人曝真相

「黃飄帶」悼離世機師　機組員身心煎熬！航空公司設諮商專線

第12輪不再加開！陳時中：下月進入疫苗高度滿足期

雙魚加班躲不掉！12星座「一週運勢」出爐　金牛留意不明敵意

4歲獨眼童有救了！5天募650萬將赴美治療　佛心女醫自願全程陪同

「媽媽噴出高高的水柱」！她曬小2女國語作業　上千網笑翻求番號

萬聖節考驗爸媽巧思打扮！學校難題媽媽奇招回「菊」

雙腿全是「蚯蚓」！潰瘍、出血忍痛10年　廚師哀號：不敢穿短褲　

陳世凱扮補選助攻手、PO文力挺　林靜儀：牽手一起拚

堅持9局打好打滿　赫雷拉：奮戰到最後一刻

快訊／嘉義鐵道文化藝術村「百年老木房」全面燃燒

57%台灣企業還沒減碳！金融業拚淨零　富邦5年內要種10萬棵樹

diptyque旋轉燭罩太美！「聖誕蠟燭」盤點，點亮節日氣氛

鋼龍最終戰完美先發奪勝　葉總喊話明年繼續合作

萬海花11億餘元買兩年船齡二手船　百億購12船計畫接近完成

Lizzy酒駕撞傷人！　當庭認錯「連作夢都在反省」…一審判決出爐

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開網哭了

快訊／高雄托嬰中心集體虐童遭令停辦3個月　2托育員開罰12萬

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

即／20萬人受惠！屏東市普發500元消費券

爸媽留「8000萬現金」他卻想放棄繼承　暗黑原因曝

「客庄券」第3波抽籤結果出爐！

現場有人想打「這支疫苗」！陳時中霸氣喊：我陪你去Anytime

下一波恐大降溫時間曝　專家：冷高壓有機會再南下

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

一圖看「加碼券中獎覆蓋率」！34組人衰到哭

王必勝「曖昧護理師」曬照5年被起底

28組「天選之人」出現了　2張加碼券1000↑入袋

更多熱門

相關新聞

營養師曝肌肉流失4大警訊

營養師曝肌肉流失4大警訊

趕時間時，發現最近步伐不像以前那樣快速？或是以前輕易提起的重物，現在卻拿不動了？小心，你的肌肉量可能正在流失！知名營養師高敏敏就分享了肌肉流失的4個警訊，快來測測看你中了幾條？

皮膚好乾？營養師推薦8種美肌食物

皮膚好乾？營養師推薦8種美肌食物

火鍋最廢食材「芋頭」穩坐冠軍　第二名超意外：整鍋毀掉

火鍋最廢食材「芋頭」穩坐冠軍　第二名超意外：整鍋毀掉

小心5大因素讓痘痘粉刺長不停

小心5大因素讓痘痘粉刺長不停

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！

關鍵字：

衛生福利部3秒定律3秒食物

讀者迴響

熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

「好市多299萬電視」全台最狂！郭董家也有一台

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

女偶像當小三「20天開房16次」！

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面