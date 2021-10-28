食物掉地上「3秒撿起」還能吃？　衛福部給答案了

▲食物掉地上3秒撿起還能吃嗎？衛福部揭真相。（圖／翻攝衛生福利部）

記者邱晟軒／綜合報導

一直以來有個都市傳說稱，當食物不小心掉落在地板上，僅要在3秒的時間內撿起來，仍然可以安心食用。對於這個傳聞，衛生福利部今日在官方臉書發文闢謠，並且警告「食物掉地上幾秒內撿起來都不能吃 ！」

掉到地上的食物「3秒以內」撿起來真的還能吃嗎？對於此都市傳說，衛生福利部發文指出，食物掉到地上，無論幾秒馬上就會有細菌附著，若是不慎吃到病原菌，更可能引發食物中毒喔，「食物掉地上幾秒內撿起來都不能吃！」

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衛生福利部還示警，「不同的食物、地的類型和狀況，或多或少都會影響細菌的附著程度，但記得掉地上的食物盡量還是別吃唷！」

▲衛福部表示，掉在地上的食物，無論幾秒鐘都別吃了！（圖／翻攝衛生福利部）

貼文曝光後立刻敲醒許多網友，紛紛回應，「長知識了！」、「我無法理解有人相信掉地三秒還能吃這件事」、「原來！一直以為三秒定律是真的」、「小時候不都撿起來吹一吹吃掉頭好壯壯」、「沒關係反正我們還有胃酸可以殺菌」、「當初為了這三秒定律，還特別去查了科學期刊，知道不能吃，但還是忍不住撿起來塞老公嘴裡」。

食藥署日前也曾發文提醒，不慎攝食入病原菌，如病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，都可能會引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，所以從地上撿起的食物一定要確實清洗烹調後再食用，以確保不會病從口入。