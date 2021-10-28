台南男自學改裝「竊電千萬」　被抓反嗆台電：電表有問題怪我？

▲竊電集團被抓，主嫌嗆台電「電表有問題怪我」？（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市一名60多歲許姓男子因從事養殖業，受不了養殖漁塭的用電量太大，自學用齒輪、加裝電阻、裝設遙控器或電容器等方式改造電表「竊電」，甚至成立隊伍以2萬至4萬元為代價，替南部等地不肖養殖、餐飲業者竊電，導致台電損失千萬元以上，他被逮捕時還嗆台電人員「是你的電表有問題」，態度囂張。

許男多年前從事從事養殖業，得知養殖業用電量大，從20幾年前即無師自通，研出用齒輪、加裝電阻、裝設遙控器或電容器等竊電方法，後來乾脆帶一票徒弟成立組織，每次以收取2到4萬元為代價，替養殖業者、工廠、餐飲業等用電量較高的行業改裝電表，甚至一些貪小便宜的住戶為了省電也找上他。

台南警方表示，許嫌2008年、2013年曾經被警方查緝到案，沒想到出獄後許嫌仍繼續鋌而走險，這一次經過數月的追查，25日在檢察官的指揮下，突襲許嫌住處，查扣現金新台幣54萬6800元，改造電表的工具、材料外，也當場把許男在內等集團嫌犯逮捕，訊後均依竊盜、詐欺與組織犯等罪嫌移送法辦。

▲台南市警五分局與台電台南區處稽查課聯手，偵破許姓嫌犯為首的竊電詐欺集團，台電蒙受千萬元以上損失。。（圖／記者林悅翻攝）

警方會同台電人員，在許男眼前檢查被改過的電表，但許男態度相當囂張，否認有改裝電表，甚至反嗆台電「是你的電表有問題」。影片中可以看見，許男對台電人員說，「這個（電表零件）鬆掉是你們的事，鬆掉我們哪有辦法，你們自己思考就好」，態度相當囂張。

台電人員指出，坊間不肖業者經常以節電名義上門推銷，常見手法包含使用遙控器控制電表轉速、用磁鐵吸住電表轉盤、拔除電流排線及偷改電表迴路，但這種違法改裝容易造成電流不穩，許嫌就曾幫用電戶改裝，結果電表發生電流短路引發爆炸，呼籲民眾切勿貪小便宜聽信不肖業者裝設「節電裝置」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



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