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【宏達電VR翻身】VR竟能減輕分娩劇痛　王雪紅外甥啟動奇招「心靈藍海」

打造人類最美好的生活，王雪紅「心靈藍海」內容戰曝光。（hTC提供）

▲面對強敵環伺，宏達電董事長王雪紅出奇招制定「心靈藍海」的內容策略。「目前元宇宙概念多從遊戲社群延伸，但宏達電瞄準商務市場，將VR提供給設計、建築、醫療等不同領域，VIVE Flow走出全新的元宇宙概念，瞄準專注心靈的用戶。」宏達電VIVE創始人、去中心化長陳信生分析。

圖文／鏡週刊

為抓住VR商機，2015年王雪紅多次召開腦力激盪會議，從對手全面爭搶的遊戲紅海外找機會。陳信生說，「從設備來看，智慧手環紀錄步數、心跳，戴在頭上的智慧眼鏡可以著眼於大腦。」

投資向來快狠準的王雪紅，當年隨即啟動投資計畫，陳信生透露，王雪紅手中還有43家AR、VR公司，這些將是宏達電布局VR的利器。他以投資的美國洛杉磯新創公司為例，透過VR轉移病患的注意力，進而降低疼痛感，已經被運用在加州Cedars-Sinai醫院，協助產婦免打減痛分娩針生子，「生孩子這麼大的痛，不用藥物就能降低痛感，這已經被美國醫界認同。」陳信生睜大眼說。

他指出，「元宇宙」絕非大個體，是從心靈、醫療、學界等眾多領域發展出各自的小宇宙，利用VR創造不同元宇宙的絕佳體驗，「我喜歡戴著VR，以虛擬實境中的不同視窗進行工作，其中一個視窗開啟讀書女孩Lo-Fi音樂影片，彷彿沉浸在共享咖啡廳，我喜歡大家一起打拚的感覺。」

「元宇宙概念還在發展，一旦時機成熟，攸關數位分身的區塊鏈、數位資產的虛擬貨幣，是躲不掉的趨勢。」記者問道區塊鏈手機時，陳信生直言，「明年會出第3代新機，不排除延續虛擬貨幣購機。」原來宏達電發展VR眼鏡，一開始就和虛擬貨幣接軌，至於賣前2代區塊鏈手機所得的比特幣、以太幣有多少？他笑著說，「只能說沒賣半顆。」

王雪紅這位曾被《紐約時報》封為「全球科技界最有權勢的女人」，2000年將威盛股價推升至629元，2008年再讓宏達電股價攀登1,300元，曾一手打造2隻股王的她，隨著大眾版VR VIVE Flow即將上市，讓手機取代傳統搖桿，宏達電也為「手機」重新找到定位。

面對外界長期看衰的VR布局，一次次向股東鞠躬道歉的王雪紅，如今搭上「元宇宙」列車，背後還有陳信生、矽谷幫撐腰，這次能否繳出宏達電的逆轉勝奇蹟，備受各界關注。


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