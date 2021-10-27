　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「妳適合做捐卵天使」見她18歲笑了：昨天也有！正妹收私訊毛炸

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲正妹原PO收到奇怪私訊。（圖／（左）Pexels、（右）翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在多數人晚婚，生活壓力又大，出現不少急切求子的不孕夫妻，若年輕女性能捐卵，也算是幫助想要孩子的人。不過，就有女網友收到超詭異的私訊，內容寫著「覺得妳的外型很甜美，非常適合做我們的捐卵天使，不知道妳是否有意願呢？」讓其他人也納悶，「外型甜美的才可以捐？」「這個好假喔！」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出私訊截圖，只見對方傳來訊息問「嗨～妳好，無意間看到妳，覺得妳的外型很甜美，非常適合做我們的捐卵天使，不知道妳是否有意願呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看到後，就想以「我才18（歲）」的理由婉拒，沒想到對方卻回「我們公司昨天也剛招募一個18歲的女孩耶！好巧～～」並問「妹妹，請問妳有聽過台灣某生殖中心嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲對方笑說「昨天也剛招募一個18歲的女孩」讓原PO傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友則是不買帳也不裝了，直接回訊罵「是有病吧！18歲捐啥卵？你女兒如果18歲說要去捐卵你會支持？若會支持的話，那你真的有問題欸！公司也有問題。」並在貼文中強調，她查過資料，人工生殖法規定捐卵年齡為20-34歲，20歲以下捐卵根本是違法。

貼文一出，不少人也直呼超怪，「捐卵那個要自己申請後他才會打電話找你，這個好假喔」、「所以他們只接受外型甜美的才可以捐」、「妳說妳8歲，他也會說昨天有一個8歲的來捐」、「捐卵為什麼要看長相？優生學嗎」、「是想騙尿尿的地方吧？捐卵跟外型甜美有什麼毛關係？根本變態。」

還有網友提醒，該生殖中心不可能用這樣「亂槍打鳥」的方式找尋捐卵者，「那間不用公開招募吧」、「哪有人會私訊問要不要捐卵的」、「這感覺是捐卵仲介，先搬出台灣有名的生殖中心讓人覺得信任，然後再把話題帶到國外捐卵更多錢巴拉巴拉～那間不會這麼隨便」、「20歲才合法18歲就招募……超前部署？」

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
陳為民遭「演藝圈大哥」盜領130萬！　傻交提款卡帳戶全空
快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預
馬尾妹舉重神出IG了！「15秒晃動」萬人暈呆
市值6億！台積電魏哲家轉讓1000張股票給她　神秘人身分曝光
快訊／王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」
八里雙屍案媽媽嘴老闆　又被改判須賠償631萬
遭6獅圍攻！長頸鹿「只踢了2腳」輕鬆逆轉
性侵女護理師「逼吞精華」　新北家防官GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

「男友因為高乘載睡了別人」！她控訴遭綠...網傻眼：這什麼八點檔情節

灃食攜手台中慈濟醫院！員餐導入創新蔬食　用餐人數倍增

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」：深切檢討改正

舉重馬尾妹IG神到了！「15秒晃動」萬人暈呆　本尊職業也曝光

搶攻年800億市場！台灣首支咖啡品種「台農1號」問世　有梅子堅果味

台灣黑熊溜出來吃有機米！　陳吉仲曝後續足跡：密集追蹤

田梗上「紅衣女孩」獲空拍銀牌　「2個理由」網狂酸：後台很硬

「妳適合做捐卵天使」見她18歲笑了：昨天也有！正妹收私訊毛炸

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

「男友因為高乘載睡了別人」！她控訴遭綠...網傻眼：這什麼八點檔情節

灃食攜手台中慈濟醫院！員餐導入創新蔬食　用餐人數倍增

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」：深切檢討改正

舉重馬尾妹IG神到了！「15秒晃動」萬人暈呆　本尊職業也曝光

搶攻年800億市場！台灣首支咖啡品種「台農1號」問世　有梅子堅果味

台灣黑熊溜出來吃有機米！　陳吉仲曝後續足跡：密集追蹤

田梗上「紅衣女孩」獲空拍銀牌　「2個理由」網狂酸：後台很硬

「妳適合做捐卵天使」見她18歲笑了：昨天也有！正妹收私訊毛炸

說夾娃娃機是犯罪淵源！新北女議員遭恐嚇「誤殺」　業者到案了

「南漂」初體驗　于煥亞喊話：超愛高雄球迷熱情

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

流鶯攬客「一次500元」　台中人小時候景點變鬼樓！

老公偷吃還讚小三「床技很強」！　正宮出招硬懷孕挽留…下場超慘

快訊／否認立委補選顏莉敏出戰　顏清標「成功不必在顏家」願抬轎

赫雷拉28日最終戰　看好4小龍成為聯盟頂尖打者

《康熙來了》郭鑫盼「早日統一」在台被轟爆　留言被禁陸網湧入力挺

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

本周我最毛／2坨「芝麻圓屁」左右卡位　媽夾縫中用電腦超辛苦

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

藝FUN券第3週抽籤！幸運號碼今公布

中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

探18度時間曝！年底氣溫可能更低

結婚登記撲空！新人PO文酸炸...公務員怒公審

王必勝爆不倫　名醫偷吃最震驚是他

阿嬤要買好市多「像輪胎那個」！她見本尊笑噴

打疫苗早到怨等太久！醫PO「加開冷清照」：存心想整我們嗎

更多熱門

相關新聞

買豬肉被拒收5個1元　內行人曝原因

買豬肉被拒收5個1元　內行人曝原因

一名女網友26日在臉書PO文聲稱，下班後到黃昏市場買豬肉，總共198元，老闆娘說收195元就好，於是她拿出1張百元鈔、1個50元硬幣、4個10元硬幣和5個1元硬幣，沒想到卻被以「我們不收1塊錢」為由拒收零錢，讓她覺得很驚訝。不過，有網友透露曾問過早餐店老闆同樣的問題，得到的答案是「因為很多客人都不接受1塊錢找零」，所以乾脆不收。

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

婆婆拿1包蜜餞引慘劇　媳神招獲讚翻

婆婆拿1包蜜餞引慘劇　媳神招獲讚翻

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

這！就是美女／黑絲襪+細肩背心　長腿秘書超火辣

這！就是美女／黑絲襪+細肩背心　長腿秘書超火辣

關鍵字：

捐卵私訊卵子正妹爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

連千毅正式決裂澎恰恰！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

可米小子隊長「罕提2離世成員」

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面