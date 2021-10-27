「妳適合做捐卵天使」見她18歲笑了：昨天也有！正妹收私訊毛炸

▲正妹原PO收到奇怪私訊。（圖／（左）Pexels、（右）翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在多數人晚婚，生活壓力又大，出現不少急切求子的不孕夫妻，若年輕女性能捐卵，也算是幫助想要孩子的人。不過，就有女網友收到超詭異的私訊，內容寫著「覺得妳的外型很甜美，非常適合做我們的捐卵天使，不知道妳是否有意願呢？」讓其他人也納悶，「外型甜美的才可以捐？」「這個好假喔！」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出私訊截圖，只見對方傳來訊息問「嗨～妳好，無意間看到妳，覺得妳的外型很甜美，非常適合做我們的捐卵天使，不知道妳是否有意願呢？」

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原PO看到後，就想以「我才18（歲）」的理由婉拒，沒想到對方卻回「我們公司昨天也剛招募一個18歲的女孩耶！好巧～～」並問「妹妹，請問妳有聽過台灣某生殖中心嗎？」

▲對方笑說「昨天也剛招募一個18歲的女孩」讓原PO傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友則是不買帳也不裝了，直接回訊罵「是有病吧！18歲捐啥卵？你女兒如果18歲說要去捐卵你會支持？若會支持的話，那你真的有問題欸！公司也有問題。」並在貼文中強調，她查過資料，人工生殖法規定捐卵年齡為20-34歲，20歲以下捐卵根本是違法。

貼文一出，不少人也直呼超怪，「捐卵那個要自己申請後他才會打電話找你，這個好假喔」、「所以他們只接受外型甜美的才可以捐」、「妳說妳8歲，他也會說昨天有一個8歲的來捐」、「捐卵為什麼要看長相？優生學嗎」、「是想騙尿尿的地方吧？捐卵跟外型甜美有什麼毛關係？根本變態。」

還有網友提醒，該生殖中心不可能用這樣「亂槍打鳥」的方式找尋捐卵者，「那間不用公開招募吧」、「哪有人會私訊問要不要捐卵的」、「這感覺是捐卵仲介，先搬出台灣有名的生殖中心讓人覺得信任，然後再把話題帶到國外捐卵更多錢巴拉巴拉～那間不會這麼隨便」、「20歲才合法18歲就招募……超前部署？」