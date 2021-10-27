藍轟城中城大火2局長下台棄車保帥　綠籲勿見獵心喜：這樣不成熟

▲城中城大火僅2局長下台負責，高雄市議會國民黨團嗆：沒有負責、沒有預算。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

城中城大火釀46死，高雄市長陳其邁26日批准消防、工務2局長請辭負責。高雄市議會國民黨團今天（27日）則召開記者會，強力要求高雄市政府要負起足夠的政治責任，如果沒有負責，在議會預算審查的時候，不會讓市府的預算輕易通過。

總召童燕珍表示，過去高雄氣爆32條人命在一周內，就有一位副市長跟三位局長下台。反觀城中城喪生了46條人命，卻要在國民黨召開記者會之前，才有兩位局長請辭下台，這是市長陳其邁斷尾求生的作法，甚至看到蔡英文總統在公祭現場兩分鐘就快閃離去，完全無視家屬的悲傷，冷血的被對待是高雄市民的悲哀。

黃紹庭認為，今天緊急宣布兩位局長下台是明顯的棄車保帥，高雄市今年以來公安、治安事件頻傳，尤其城中城大火更是明顯的市政失靈，難道作為領導的陳其邁市長沒有責任嗎？兩位局長並不足以向46條人命交代。

▲高雄市議會國民黨團召開記者會砲轟陳其邁，要求更高規格政治負責動作。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅表示，收到城中城的居民陳情，住戶反應明明就有管委會，為何市府卻說沒有聯繫窗口？更要求陳其邁不要把善款當成卸責的工具，尤其「都更」計畫確實保障住戶的權益是接下來的重要課題。

「46條人命還不夠重嗎？」陳若翠指出，過去陳其邁為台中阿拉夜店九條人命，嗆聲胡志強該下台負責，更說要幾條人命才會負責？現在回力鏢已經打回自己，民進黨不要只會卸責，不會扛責。

邱于軒則表示，公祭還沒過一個禮拜，高雄市就在鹽埕區大張旗鼓辦理音樂會，完美呈現民進黨昨天公祭、今天忘記、明天音樂祭的態度，如此的被對待真的是高雄人的悲哀。尤其音樂會的口號是sea the future , 但今天鹽埕區的罹難者們future 在那裡？

▲邱于軒怒轟完美呈現民進黨昨天公祭、今天忘記、明天音樂祭的態度。（圖／記者賴文萱翻攝）

童燕珍最後強調，國民黨團要求高雄市政府一定要有比高雄氣爆更高規格的政治負責動作，否則國民黨團將不會讓市府交付預算，沒有負責，沒有預算。

對此，高雄市議會民進黨團表示，市府不會迴避責任歸屬，並已有消防及工務局長請辭負責，籲國民黨嚴肅以對，勿再以悲劇脅迫做圖謀政治利益的工具，這樣很不成熟，此時此刻最不需要的就是作秀、口水，請國民黨適可而止。

民進黨團總召鄭光峰指出，城中城安全問題是自前國民黨籍市長王玉雲任內一路累積，並非現在才有的問題，市府團隊在事發後扛起歷史共業的善後責任，從安置、慰問、撫卹到老舊大樓盤點，都展現誠意效率，國民黨縱使忘記自省，也不應該見獵心喜。

民進黨幹事長黃文益指出，總預算攸關民生、城市繁榮進步，不應當做政治籌碼，更不應做為鬥爭或逼迫官員下台的工具，呼籲國民黨應尊重專案小組究責及相關司法調查，勿利用災害阻擋市府建設、卡關人民福祉等，藉口究責行脅迫之實的作法只會曝露作法的不成熟，難獲認同。