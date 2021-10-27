醉漢栽水田竟睡著！見車不見人警驚喊...田裡爬出「泥人」

▲警在路旁只看到倒放的自行車，卻不見人影。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里1名男子日前在朋友家飲酒作樂一時貪杯過量，酒攤結束男子自行牽著單車回家，途中不勝酒力竟跌落路旁坡崁掉入水田裡睡著，不知過了多久，恰好巡邏員警經過發現，將醉漢叫醒後，扶上巡邏車載送回家。

日前，花蓮縣警察局玉里分局樂合派出所所長王哲雄、警員黃志輝執行巡邏勤務，巡經台9線279.5公里處，在路口停等紅綠燈時發現有輛自行車倒於路旁。

▲男子喝醉跌落路旁水田中睡著被員警叫醒。

所長依據多年從警經驗察覺有異，馬上請黃員將巡邏車停在路旁，隨即下車查看，發現一旁稻田有名男子竟仰躺一動也不動，所長見狀唯恐發生意外，立即上前了解狀況，查看時濃濃酒氣撲鼻而來，研判男子應有飲酒，便馬上喚醒男子，並且扶男子爬上邊坡到路旁先暫時回神。

▲員警確認男男子無礙後牽扶上巡邏車載送回家。

隨後詢問男子是否需要送醫，葉男表示身上沒有受傷不需要救護車，員警便將其扶上道路再以巡邏車平安送返家。

警方表示，男子姓葉年約60歲，當天因前往朋友家中飲酒作樂，不知不覺喝過量，於是牽著腳踏車徒步返家，行走在台9線上重心不穩，跌落路邊坡崁後栽進水田裡，就這樣意識模糊的睡著了。男子返家後已清醒很多，頻頻向員警道謝，感謝警方的協助。

玉里分局分局長温基興溫馨提醒，民眾飲酒勿過量，人身安全更要注意，且千萬不可酒後駕車，除了會危及自己生命外，也會影響其他用路人安全，請民眾酒後請找代駕或搭乘計程車，千萬不要以身試法。