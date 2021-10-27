男大生連續「打咖」40小時猝死！家屬控網咖沒提醒…獲21萬補償金

▲一名男大生到網咖連續上網40小時，最後不幸猝死。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中國江西省南昌市一名男大生近日在網咖連續上網40小時，結果在搭乘公車離開時不幸猝死，事後他的父母竟將網咖告上法院，認為是網咖店員沒有提醒，才間接導致兒子的死亡，要求24萬人民幣（約104萬新台幣）的賠償，最後雙方達成協議，由網咖賠償男大生父母5萬人民幣（約新台幣21萬7000元）。

綜合陸媒報導，這名張姓男大生在今年3月12日晚間6點左右到當地一間網咖玩遊戲，並且連續40小時沒有間斷，結果在14日上午11點半準備前往學校時，在公車上突然昏倒，經送醫後搶救無效死亡，死因為心臟驟停。

▲男大生網咖猝死，家屬指控網咖未盡提醒義務，求償24萬人民幣。（圖／光明網）。

對此，張男的父母對網咖非常不滿，認為網咖沒有盡到提醒義務，導致兒子死亡，便將網咖告到法院，要求網咖賠償死亡賠償金、醫藥費、喪葬費、誤工費及精神損害撫慰金，共計24萬元人民幣（約新台幣104萬）。

法院審理後認為，張男作為成年人，有完全民事行為能力，40小時不停的上網，最後導致身體不堪負荷死亡，自己對後果有很大的責任，認定死因與網咖經營者無直接因果關係。最後雙方在法院主持調解下達成協議，網咖同意一次性支付張男父母5萬元人民幣的補償金。

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