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林右昌氣炸！還原4長基捷會議5共識　批柯文哲說謊

▲▼林右昌、柯文哲。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲林右昌、柯文哲。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲25日表示，基隆輕軌改中運量捷運，是被找去交通部開4長會議那天才突然冒出來，基隆捷運沒基隆，從頭到尾都是騙局。基隆市長林右昌聽聞後怒批柯文哲說謊，並指會議當天還達成5個共識。

「柯市長是得了政治失憶症了嗎？」林右昌表示，今天一早，幕僚說，媒體都在追要不要再針對柯市長的發言再回應？「我說，我不是愛吵架的人，柯市長如果不要再亂扯，我們就算了！人不犯我，我不犯人！」上午行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜，以及交通部長王國材同台，蘇院長緩頰，侯市長與王部長則都呼應確認基隆捷運是依去年四長會議共識來推動，「我心想，拜託柯P別再亂了！」

林右昌指出，下午，到市議會跟國民黨與無黨籍黨團說明111年度預算編列重點，會議間，幕僚傳來，說柯市長又放炮，還說「基隆捷運升級，他是在去年四長會議當天才知道」，「我心中真的氣…連這種離譜的話他都說得出來，真的令人無法忍受！柯市長是得了政治失憶症了嗎？還是怎麼了？怎麼如此沒有政治誠信！」

林右昌說明，去年時任交通部長的林佳龍為什麼要召開四長會議呢？就是因為北北基三個城市有各自的立場與的需求，所以才由交通部出面邀集北北基的相關局處官員，甚至到副市長層級，召開多次工作會議討論，最後達成歷史性的突破與共識，大家都覺得很高興與振奮。

林右昌列出五大共識，包括：一、基隆捷運系統型式升級為LRRT中運量捷運系統；二、台北端地下延伸至南港站；三、民生汐止線與基隆捷運整合；四、基隆端點評估不同方案再持續規劃討論，並納入都市縫合理念；五、高鐵延伸宜蘭路線方案。

林右昌提到，柯市長脾氣那麼大，會議內容台北市府有誰敢不事先跟他報告？而大家都知道，四長會議就是個媒體場，這麼重大的事情，結論內容都是事先字斟句酌，前一晚還經過北北基三位市長做最後確認，才敢拿到四長會議上，柯市長居然說事先不知道，「我必須說，柯市長，你說謊！」

林右昌表示，在四長會議中，最大突破就是民生汐止線東段和基隆捷運整合，也因此服務範圍、人口與效益加乘大幅提升，包括東湖、社后跟基隆都受益，是一個優化方案，這是大家都覺得很棒的方案，那天會議結束後，大家都很雀躍，柯市長也很高興表示願意分攤部分經費，「若他沒有事先確認同意，他怎麼會願意出錢？」但現在柯市長卻像在鬼打牆，還在提四年前最早的構想，怎麼忘了去年四長會議大家好不容易整合出來的共識，早已跨越了歧見，立下三市合作典範。

林右昌指出，事實上，最近交通部胡湘麟次長率交通部相關官員代表王部長，已密集拜會台北市、新北市及基隆市的副市長，大家都沒意見，也已有高度共識，準備確定路線後往前再邁進一步，「對於柯市長最近的發言，我深感遺憾！」

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