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塔利班斬首「排球正妹」案情大逆轉　未婚夫家涉有重嫌

▲▼塔利班,哈奇米（Mahjabin Hakimi）。（圖／翻攝推特）

▲阿富汗女排新秀哈奇米（Mahjabin Hakimi）遭斬首，案情大逆轉兇手指向未婚夫。（圖／翻攝推特）

記者林彥臣／綜合報導

阿富汗一位青年女排新秀哈奇米（Mahjabin Hakimi）教練還出面指控，她是遭到塔利班成員斬首殺害。不過案情隨後出現逆轉，因為家屬認為哈奇米陳屍在喀布爾的未婚夫家中，強烈懷疑她是被未婚夫家的人害死的。

印度的事實核查網站ALT News指出，阿富汗女排遭到殺害的消息，在10月22、23日左右在網路上與國際媒體間瘋傳，包括《印度時報》（The Times of India）、《論壇報》（The Tribune）、《今日印度》（India Today）、《每日郵報》（Daily Mail）都爭相報導，不過最早報導的媒體則是10月19日報導的《波斯獨立報》（Independent Persian），但事實上哈奇米早在8月塔利班接管全國之前就已經身亡。

ALT News找到一位哈奇米的親戚指出，哈奇米死於8月6日，遺體在喀布爾的未婚夫家中被發現，未婚夫聲稱她是窒息而亡，但家屬都懷疑是未婚夫家的人幹的。

親戚進一步透露，哈奇米2020年就跟未婚夫訂婚，從此之後就在喀布爾同居，後來哈奇米獲得了美國的獎學金，因此與未婚夫家產生了衝突。

▲▼墓碑顯示，哈奇米死於波斯曆1400年5月15日，也就是西元2021年8月6日。 。（圖／翻攝自Alt News）

▲墓碑顯示，哈奇米死於波斯曆1400年5月15日，也就是西元2021年8月6日。 。（圖／翻攝自Alt News）

親戚還分享了墓碑的照片，內容顯示哈奇米死於波斯曆1400年5月15日，也就是西元2021年8月6日。

ALT News方面指出，已聯繫未婚夫家屬，尚未取得回應。

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