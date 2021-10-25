快訊／第12輪莫德納開搶！指揮中心下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

第12輪新冠疫苗BNT進入全年齡接種，針對第二劑規劃，指揮中心指揮官陳時中表示，下個月可以開始打第二劑，但和整體到貨量有關，會再彈性規劃。而今天上午10點也是莫德納第二劑開放預約；在防疫管制方面，陳時中也鬆口「11/2後會再放寬相關規定。」最新疫苗政策和防疫規劃將由指揮中心副指揮官陳宗彥下午2點記者會說明。

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈BNT疫苗1,500萬劑，根據指揮中心統計，目前共計到貨592.54萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑，第八批10月14日82.7萬劑。

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針對第二劑BNT何時開打，陳時中表示，將於下個月可以開始打第二劑，但和整體到貨量有關，會再彈性規劃，而12~17歲學生青少年的部份，本來就是準備打兩劑，計畫沒有改變。

另外，在民眾最關心的防疫管制上，陳時中表示，由於疫情穩定，11/2之後將會再有相關規定放寬，他強調這部分「一定會做」。

