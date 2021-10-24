低胸妹「玩健身環7秒片」3.8萬人朝聖　網狂重播：震央找到了

▲低胸妹玩健身環的7秒影片讓3.8萬人朝聖。（圖／翻攝魔術Channel - Davio）



記者鄒鎮宇／綜合報導

宜蘭縣南澳鄉24日發生芮氏規模6.5地震，北部不少民眾強烈有感。YouTuber、具有號稱魔術界奧斯卡「梅林獎」得獎紀錄的知名魔術師Davio地震時PO出一段7秒朋友玩健身環的影片，吸引3.8萬人朝聖觀看，直呼「原來震央在這裡！」

Davio在臉書粉專「魔術Channel - Davio」在24日下午2時許發文說，「剛剛有夠晃，嚇死，大概是這麼晃」，隨後附上一段朋友在玩健身環的7秒畫面，驕傲地說「我這地震文跟大家不一樣吧」。

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影片中，一名女子穿著白色的低胸上衣，專心地玩著健身環的關卡，分別做出跑步、跳躍等動作，Davio則在一旁錄影。

短短7秒的畫面確有3.8萬的播放次數，超過2900人按讚留言，「太會了吧」、「看完覺得頭暈」、「太震惹受不了」、「這才是我想看的地震文」、「大概看了2萬遍」、「可以了 被震到嚇死我人生也圓滿了」、「找到震央」。