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花蓮「畜牧場管理自治條例」三讀通過　爭取2900萬助業者轉型

▲▼花蓮縣政府曾在縣內北中南辦理不下10場次意見諮詢、平台會議、綜合座談，彙集各方建議及意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府曾在縣內北中南辦理不下10場次意見諮詢、平台會議、綜合座談，彙集各方建議及意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮優質純淨的自然環境，孕育出優質的農畜產品，花蓮縣政府為期農業環境永續發展，致力協助農畜農友，除於今年3月和中央爭取2900萬協助畜牧業者設備轉型，經過一年多的努力，「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」終於22日完成三讀。

近年來全國各縣市舉凡有大型新設立畜牧場，其申請過程無不發生諸多爭議，為了在產業、環境、生活品質等各方發展間取得最佳平衡點，花蓮縣政府參考其他縣市現行相關規定內容，並考量花蓮縣農業腹地限制，研擬「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」。

▲▼花蓮縣政府曾在縣內北中南辦理不下10場次意見諮詢、平台會議、綜合座談，彙集各方建議及意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長吳昆儒表示，感謝國立東華大學在草案研擬期間，綜合多位專家學者提供精闢見解，及協助綜整花蓮縣各界民眾意見，感謝台灣大學動物科學領域學者的意見襄助，感謝花蓮縣議員們的關心和提供建議。縣政府在意見收集期間亦邀集法制團隊協助審核，在縣內北中南辦理不下10場次意見諮詢、平台會議、綜合座談，彙集各方建議及意見後，今年4月重新公告修正後條例草案，備受各界矚目的自治條例，在大家的齊心努力下，終於完成三讀。

▲▼花蓮縣政府曾在縣內北中南辦理不下10場次意見諮詢、平台會議、綜合座談，彙集各方建議及意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吳處長提到，由於時代進步及生活方式改變，原有農村生活環境也逐漸有不同的新型態，農林漁牧，都面臨引入科技化和現代化的必要提升。未來自治條例正式公告後，縣政府相關單位，會戮力落實督促各新設置畜牧場管理，從基本飼養設施、生產環境改善、防汙降噪、動物福利等多方面進行，期許共同努力打造更美好的花蓮環境。

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