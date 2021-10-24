中俄10艦首度聯合巡航　穿越日本津輕海峽再通過大隅海峽

▲日自衛隊嚴密監控中俄海軍。（圖／翻攝自日本統合幕僚監部）

文／中央社東京24日綜合外電報導

日本防衛省23日公布，18日通過津輕海峽後自太平洋南下的中國和俄羅斯10艘海軍艦艇，22日通過鹿兒島縣大隅半島與種子島之間的大隅海峽進入東海。

這是防衛省首度確認中俄艦艇同時通過大隅海峽，由於中俄艦隊幾乎繞行日本列島一圈，防衛省視為極特異行動而持續加強警戒監視。

日本放送協會（NHK）、產經新聞和讀賣新聞等報導，中俄艦艇共10艘於18日首度同時通過位於北海道和本州之間的津輕海峽進入太平洋後南下，防衛省於21日確認，中俄艦隊在伊豆群島附近航行。22日在高知縣足摺岬南方約180公里的太平洋朝西航行後，通過大隅海峽進入東海，這也是日本防衛省首度確認中俄兩國艦艇同時通過大隅海峽。

大隅海峽和津輕海峽都是「國際海峽」，包括軍艦在內外國船舶的航行獲國際認可。

此外，防衛省也確認，中俄艦隊通過大隅海峽後，23日上午在長崎縣男女群島南南東方約130公里海域，中國最先進刃海級（Renhai class）飛彈驅逐艦「南昌號」，一架直升機從艦上起飛，促使日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應，但那架直升機未侵犯日本領空，其後降落在驅逐艦上。

報導稱，中俄兩國軍艦採取前所未見行動，日本防衛省除著手分析此一連串行動的意圖，同時持續加強警戒和監視。

據新華社23日深夜報導，中俄海上聯合編隊於當地時間23日下午在東海東部海域舉行分航儀式，雙方艦艇編隊經過為期7天聯合巡航後，按計劃分航，中俄首次海上聯合巡航圓滿結束。

中俄「海上聯合-2021」軍事演習當地時間14日至17日在俄羅斯彼得大帝灣附近海空域舉行，演習結束後，雙方組成聯合編隊，開啟首次海上聯合巡航。中俄艦艇編隊自彼得大帝灣海域出發，橫渡日本海，經津輕海峽進入西太平洋，穿越大隅海峽後抵達東海海域。

參加此次聯合巡航的中方艦艇有導彈驅逐艦南昌艦和昆明艦、護衛艦柳州艦和濱州艦以及綜合補給艦東平湖艦。聯合巡航期間，中俄雙方組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等課目演練。