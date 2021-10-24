快訊／地震規模6.5　北捷暫停行駛

記者袁茵、杜冠霖／台北報導

氣象局發布最新地震報告，今日13:11發生地震，規模6.5宜蘭縣南澳鄉深67km，北部震度4級，台北捷運暫停行駛。下午1點49分已恢復營運。

▲台北捷運因地震暫停行駛。（資料照／記者許靖騏攝）



10月24日下午13時11分，北捷表示，接獲地震4級訊息後，立即按照SOP進行列車清車，車站暫停營運，目前進行車站檢視及巡軌作業，經巡視軌道及車站設備均正常，下午13時49分已恢復正常營運。

第 103 號顯著有感地震報告

發震時間：2021/10/24 13:11:34

位置：北緯 24.53度，東經 121.79度

即在宜蘭縣政府南方 22.7 公里 ，位於宜蘭縣南澳鄉

地震深度：66.8公里

芮氏規模：6.5

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。

各地震度級

宜蘭縣地區最大震度 4級

武塔 4級 蘇澳 4級 南澳 4級 冬山 4級 內城 4級 牛鬥 4級 宜蘭市 4級 大同 4級 龜山島 4級 南山 4級 澳花 4級

花蓮縣地區最大震度 4級

新北市地區最大震度 4級

桃園市地區最大震度 4級

臺北市地區最大震度 4級

臺中市地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 4級

新竹縣地區最大震度 4級

基隆市地區最大震度 4級

苗栗縣地區最大震度 4級

新竹市地區最大震度 4級

彰化縣地區最大震度 3級

雲林縣地區最大震度 3級

臺東縣地區最大震度 3級

嘉義縣地區最大震度 3級

嘉義市地區最大震度 3級

高雄市地區最大震度 2級

臺南市地區最大震度 2級

屏東縣地區最大震度 2級

澎湖縣地區最大震度 2級

連江縣地區最大震度 1級