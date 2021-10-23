政大EMBA首辦全台校內龍舟賽　秋雨澆不息選手熱情

▲政大EMBA校友會首辦校內龍舟賽。（圖／政大EMBA提供）

記者許敏溶／台北報導

受東北季風影響，北台灣明顯轉涼，天空不時飄著細雨，但仍無法阻擋熱血的政大人，政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽，今（23日）在北市百齡左岸展開，共有12隊參加，號稱是全台首辦的校內龍舟賽，希望未來拓展到跨校競賽，而參賽選手也都遵守防疫規範，並附上疫苗接種紀錄或快篩證明，划船時才不用戴口罩。

政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽今天在台北市百齡左岸舉行，由台北市龍舟協會承辦，儘管北台灣天氣偏溼涼，但歷任校友會理事長出席力挺，包括前101董事長宋文琪也到場，並指過去說念EMBA必須挑戰「登玉山、泳度日月潭、自行車環島」這3件事，未來還要再增加「龍舟賽」這一項。

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▲政大EMBA校友會首辦校內龍舟賽。（圖／政大EMBA提供）

政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽今年首屆舉辦，共有12隊參加，受到疫情影響，比賽時間從5月底延後到今天舉辦，但是配合政府防疫措施，選手二級警戒下帶口罩划龍舟訓練，而從2月27日開訓至今，各隊每周一次訓練，至今每隊至少有10次訓練，從龍舟素人到現在每隊都能合力共進，實力堅強，各有千秋。

▲政大EMBA校友會參賽隊伍不受疫情影響，仍投入練習。（圖／政大EMBA提供）

政大EMBA校友會第6屆理事長謝宏明指出，划龍舟是一項講究高度合作運動，比賽時每一名成員都一樣重要，划龍舟時合作的精神，和商學院教導的企業經營內涵相近，近來已有企業將划龍舟活動導入在企業訓練員工課程之中。

特別的是，政大EMBA校友會校友來自各行各業，組成12隊組隊參加，有「鐵馬勇腳隊」、「戈戈妹妹採紅菱隊」、「胡姊是領隊」等，而胡姊是領隊由藝人胡錦領航，每次訓練都到場助划或當鼓手，她說，能跟大家一起划龍舟很開心；鐵馬勇腳由一群自行車環島英雄組成，以前用腳騎車，現在用腳蹬發力讓船推進；戈戈妹妹採紅菱由征戰過沙漠戈壁的一群勇腳轉而征戰河道。

▲政大EMBA校友會首辦校內龍舟賽。（圖／政大EMBA提供）