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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸推動「虛擬主播」報新聞　網友：不怕「劣跡藝人」毀節目了！

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家廣電總局20日發布《廣播電視和網絡視聽「十四五」科技發展規劃》，提到將推動虛擬主播、動畫手語廣泛應用於新聞播報、天氣預報、綜藝科教等節目的生產，創新節目型態，提高製播效率與智能化水平。

廣電總局在該份規劃中指出，面向新聞、綜藝、體育、財經、氣象等電視節目研究虛擬形象合成技術，包括2D 虛擬形象的合成、3D 虛擬形象的驅動、虛擬引擎構建、語音驅動、動作捕捉、面部表情捕捉等技術，提升節目製作效率及質量。

▼新華社虛擬主播「新小萌」。（圖／翻攝新華社）

▲▼陸將推動「虛擬主播」報新聞。（圖／翻攝新華社）

對於虛擬主播技術，該規劃還指出，同時探索短視頻主播、數字網紅、直播帶貨等虛擬形像在節目互動環節中的應用，增加個性化和趣味性。

此外，研究語音、文本到手語翻譯中的情感分析、語義分析、手語動作驅動、表情驅動等關鍵技術，為節目提供手語、表情、唇語等多模態的表達方式，提升翻譯準確度，擴大播出內容影響力，滿足聽障人士、 噪聲場景觀眾理解視聽節目內容的需求。

消息發出後也引起許多大陸網友關注，有網友認為，近年不斷有明星藝人因「劣跡」被封殺，在此背景下，虛擬主播，甚至虛擬主持人具有一定優勢，「虛擬主播不會有不良嗜好，也不會做出違法的事情，不用擔心因為個人言行影響到節目情況。」

▼新華社虛擬主播「新小浩」。（圖／翻攝新華社）

▲▼陸將推動「虛擬主播」報新聞。（圖／翻攝新華社）

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