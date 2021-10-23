偷吃人夫產女！正宮見親密照氣炸　小三竟扯辯：不知孩子是誰的

▲正宮抓包小三跟丈夫的婚外情，氣炸提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名正宮抓包丈夫阿宏（化名）在外偷吃，與小三小君（化名）多次出遊同宿，還因此懷孕生下一名女兒，且小君還要阿宏跟她離婚，讓她忍無可忍，氣得對小君提告求償。對此，小君辯稱，「我不知道孩子是不是阿宏的。大家一起出去玩，當時大家都喝醉了」，但仍遭法官判決，須賠償小君20萬元。

正宮主張，她與阿宏為夫妻關係，育有二女，而小君明知道阿宏是有婦之夫，卻仍自2017年4月起跟阿宏交往，密集見面並共赴國內外旅遊、同宿，更因發生性行為而產下一女，甚至要求她跟阿宏離婚，已嚴重侵害她的配偶權，讓她身心受到極大痛苦，憤而提出阿宏與小君小孩的合影為證，並對小君提告求償。

不過，小君否認與阿宏的姦情，辯稱自己沒有跟阿宏交往，而照片中阿宏抱的小孩是她的小孩，阿宏去探望小朋友，「我不知道孩子是不是阿宏的，大家一起出去玩，當時大家都喝醉了」，而阿宏也沒給她扶養費，她也沒有跟阿宏聯絡等，請求法官駁回正宮之訴。

對此，法官認為，雖然不能證明小君有與阿宏發生性行為並產下一女，但透過正公所提出的照片，可見2人確實多次共同出遊，且舉止親密，就像一般男女朋友間的相處，再者，小君明知道阿宏已婚，卻仍與阿宏交往，侵害了正宮跟阿宏間的婚姻生活美滿，最終仍判小君須賠償正宮20萬元。全案可上訴。