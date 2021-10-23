　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

23歲↑年輕人注意！快來查「預約資格」　第12輪第2階段後天開搶

▲▼第12期第二階段疫苗資格查詢 。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

▲疫苗預約平台開放「第12輪第二階段預約資格」查詢。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

記者張乃文／綜合報導

第12輪之第2階段預約將在下週一開始，此階段開放對象為23歲以上第一劑BNT、18歲以上第二劑莫德納，以及18歲以上、45歲以上第二劑AZ。疫苗預約平台除了提供登記意願、預約施打外，在預約前2天也開放資格查詢，民眾想確認自己是否符合第12輪第二階段預約條件，只要簡單4步驟就有答案。

想了解自己是否符合第12輪第二階段預約資格的民眾，在今10/23下午就可前往確認。只要在疫苗平台中，點進資格查詢欄位，接著輸入身分證字號及健保卡號，按下「執行身分認證」，馬上就能知道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼1922疫苗預約平台開放資格查詢。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

▲「資格查詢」只要簡單4步驟即可知道結果。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

▲▼第12輪第2階段預約查詢。（圖／翻攝疫苗預約平台）

▲第12輪第2階段已開放預約查詢。（圖／翻攝疫苗預約平台）

▲▼第12輪第2階段預約查詢。（圖／翻攝疫苗預約平台）

第12輪疫苗三大疫苗同時開打，全年齡開放，預期接種人數超過400萬，屬於歷來最大一波，指揮中心規劃分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊。

另外，由於第13輪規劃開放AZ混打BNT，傳出有第12輪民眾想棄打第二劑AZ等混打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則表示，預約平台一直以來有規定，如果該輪預約未到，下一輪將無法預約；也就是說，第12輪已經預約好的人若爽約，第13輪將也無法打疫苗。

▲▼第十二期規劃。（圖／指揮中心提供）

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
快訊／西子灣突現大浪　2男大生遭捲走
23歲↑「預約資格」可以查了！　第12輪第2階段後天開搶
湖人內鬨爆肢體衝突！　詹皇急把人拉開
小鐘脫口「睡過林莎」！　她害羞認了：交換過唾液
快訊／高雄槍響！轎車闖紅燈撞飛3機車　警連3轟攔不住
停等紅燈在快車道睡著！　男被叫醒「起床氣」撞警慘了
搶商店遇「美軍陸戰隊」糗了！1秒遭奪槍壓制　同夥全嚇逃
「三姊妹全都不生孩」　她揹千萬房貸沒壓力：享受這種愜意

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

23歲↑年輕人注意！快來查「預約資格」　第12輪第2階段後天開搶

LIVE／等混打「第12輪傳AZ棄打潮」　陳時中最新說明

馬國妹子來台讀大學檢疫隔離　織毛帽直播義賣「籌款買疫苗」

女友家全公務員！他年薪百萬被嗆「小市民也敢高攀」錯愕了

管中閔不連任台大校長太震撼　但這個人「雀躍三丈」

卡管事件導致無法連任？管中閔：這個不好說

震撼！管中閔宣布不續任台大校長　主要考量是這個

朋友辦奢華婚宴「一桌3萬6」　過兩天秒來電：能不能借5000元

快訊／11:16花蓮5.3地震　最大震度4級

摩斯紅茶被捧上天「真喝過好茶？」　網揭1關鍵：沒有贏它的啊

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

騎士等紅燈突然「怒摔安全帽」 下秒疑似拭淚...網好奇：有故事

好萊塢男星亞歷鮑德溫拍戲誤殺「攝影指導」！　道具槍走火釀1死1傷…導演懊悔：搞砸了

到底在哪？慌張男車內狂找口罩　翻全身發現「在下巴」友人笑翻

美校工遇經濟困難每天走1hr上班　老師籌資送暖他收到車鑰匙秒呆住

23歲↑年輕人注意！快來查「預約資格」　第12輪第2階段後天開搶

LIVE／等混打「第12輪傳AZ棄打潮」　陳時中最新說明

馬國妹子來台讀大學檢疫隔離　織毛帽直播義賣「籌款買疫苗」

女友家全公務員！他年薪百萬被嗆「小市民也敢高攀」錯愕了

管中閔不連任台大校長太震撼　但這個人「雀躍三丈」

卡管事件導致無法連任？管中閔：這個不好說

震撼！管中閔宣布不續任台大校長　主要考量是這個

朋友辦奢華婚宴「一桌3萬6」　過兩天秒來電：能不能借5000元

快訊／11:16花蓮5.3地震　最大震度4級

摩斯紅茶被捧上天「真喝過好茶？」　網揭1關鍵：沒有贏它的啊

國泰金綠色金融再下一城！　麥寮天機太陽能電廠正式啟用

快訊／西子灣大浪捲走2男大生！帆船隊救1人　他抱消波塊保命

羅智強挺柯文哲「罵得好」　批林右昌蔡適應是基隆捷運「騙子黨」

虎豹潭搜救紀實片曝！恐怖山洪「溪水暴漲5米」　向救災英雄致敬

23歲↑年輕人注意！快來查「預約資格」　第12輪第2階段後天開搶

陳鴻文對決羅傑斯　運彩看好富邦贏兄弟

湖人明星AD和霍華德內鬨肢體衝突　還要靠詹皇拉開

真子公主今滿30歲！再3天晉升人妻　皇室婚後變「平民主婦」有先例

金宣虎戲劇「遭電視台單獨打馬」！網爆愛混夜店泡妞...抓包是假的

小鐘脫口「睡過林莎」！　她害羞認了「人與人連結」：交換過唾液

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

超市買780「五倍券700+現金100」　店員不找零

即／基隆確女導遊足跡曝　搭台鐵雙北3宮廟參拜

2022年運勢最旺「4生肖」大公開

中職女球迷「看台超會扭」爆紅！　粉紅熱褲曝光她身分

要求麥當勞現炸薯條！他拍片揭暗黑手法

打工換宿被問「多少錢包養」　她拒老闆立刻被趕

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝

全聯震撼收購大潤發　學者：家樂福一定會緊張

樓上鄰居鑽破天花板　她勸反被酸

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

入夜暴跌10°C　各地低溫一次看

下雨又地震！花蓮最大震度4級

震撼！管中閔宣布不續任台大校長

更多熱門

相關新聞

打高端無法入境美國　李艷秋提「兩個現實」批政府得意忘形

打高端無法入境美國　李艷秋提「兩個現實」批政府得意忘形

美國宣布11月8日後入境旅客必須完整接種WHO認證的新冠疫苗，不過國產高端疫苗卻未列在名單內。對此，資深媒體人李艷秋認為，我們必須面對「兩個現實」，批評政府有什麼資格得意忘形。

獨／男大生打BNT送ICU　衛生局說話了

獨／男大生打BNT送ICU　衛生局說話了

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝

AZ混打BNT「像被車撞」？醫曝1好1壞：發燒機率多5%

AZ混打BNT「像被車撞」？醫曝1好1壞：發燒機率多5%

「莫德納混打BNT」也有機會？陳時中認：有考慮

「莫德納混打BNT」也有機會？陳時中認：有考慮

關鍵字：

BNT新冠疫苗疫苗預約平台

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

烤蝦外送500元一斤…她一秤只有274公克

NanaQ正面反擊酸民！

保羅沃克22歲愛女結婚　馮迪索婚禮代父職

生吞小蝌蚪！50歲女「體內爬滿寄生蟲」

好萊塢大咖誤殺「1子彈射中2人」離奇過程曝

LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載

即／全聯福利中心震撼宣布：併購大潤發

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

台東單身男過世　家人辦除戶才知已婚

132萬網紅患淋巴癌　消失7個月頂憔悴臉現身

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

《海岸村》男星不畏爭議曬與金宣虎合照

陳柏惟罷免案今登場！投票所排出人龍

更多

最夯影音

更多
陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的
航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面