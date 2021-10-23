23歲↑年輕人注意！快來查「預約資格」　第12輪第2階段後天開搶





▲疫苗預約平台開放「第12輪第二階段預約資格」查詢。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

記者張乃文／綜合報導

第12輪之第2階段預約將在下週一開始，此階段開放對象為23歲以上第一劑BNT、18歲以上第二劑莫德納，以及18歲以上、45歲以上第二劑AZ。疫苗預約平台除了提供登記意願、預約施打外，在預約前2天也開放資格查詢，民眾想確認自己是否符合第12輪第二階段預約條件，只要簡單4步驟就有答案。

想了解自己是否符合第12輪第二階段預約資格的民眾，在今10/23下午就可前往確認。只要在疫苗平台中，點進資格查詢欄位，接著輸入身分證字號及健保卡號，按下「執行身分認證」，馬上就能知道。

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▲「資格查詢」只要簡單4步驟即可知道結果。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

▲第12輪第2階段已開放預約查詢。（圖／翻攝疫苗預約平台）

第12輪疫苗三大疫苗同時開打，全年齡開放，預期接種人數超過400萬，屬於歷來最大一波，指揮中心規劃分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊。

另外，由於第13輪規劃開放AZ混打BNT，傳出有第12輪民眾想棄打第二劑AZ等混打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則表示，預約平台一直以來有規定，如果該輪預約未到，下一輪將無法預約；也就是說，第12輪已經預約好的人若爽約，第13輪將也無法打疫苗。