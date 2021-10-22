勞動力發展學院辦年會　雲嘉南分署表揚優良師資

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署舉辦年會活動，現場開放遠距線上參與，吸引近250位民眾慕名聆聽，讓大家收穫滿滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署近年致力推動、提升雲嘉南地區從業人員的職能，迄今已辦理超過89門課程，訓練量能超過16743人次，22日於國立中正大學舉辦年會活動。

除了採用線上gather town平台，讓學員組團參加，透過遊戲來精進職能、表揚年度學習績優的學員，也請來業界實務專家分別從「擁抱改變‧攻克未來」疫情下企業發展的趨勢及產業新型態等議題進行經驗分享，現場也開放遠距線上參與，吸引近250位民眾慕名聆聽，讓大家收穫滿滿。

年會活動包括雲嘉南分署長劉邦棟與中正大學副校長郝鳳鳴等人到場與會，劉邦棟表示，為提升區域勞動力發展，創造更多服務能量，強化勞工朋友的專業職能，委託中正大學成立雲嘉南分署勞動力發展學院，網羅雲嘉南優秀師資，結合在地產業且針對勞工職能缺口開辦多元課程，今年更特別舉辦「十年樹木‧one人海選」競賽活動，吸引119位委外講師報名，最後共有83位獲得學院頒發優良成效獎，以表揚他們在工作之餘也努力增進職能，參與包括簡報設計、口語表達、職涯創新設計、行銷力專業等相關課程，尤其今年因疫情影響，促使學院催生更多線上數位學習課程，讓許多原本採傳統實體授課的從業人員，踏進新的學習領域，不僅接觸新的教學方法，也順利提升自我職能！

兆品酒店客房部經理、同時身兼嘉義市多元產業推廣協會講師的楊英明，此次亦是優良成效獎的講師之一，他表示從事房務生涯20多年、業界講師10多年，一直都是實體授課，因疫情影響突然要改變授課方式本來很茫然，參加學院的溝通技巧、教學技術、教案規畫等課程後，慢慢產出線上教學影片，並且得到上千次瀏覽及留言分享等回饋，宛如練功者突破「盲點」，加深內力，實在是收獲良多！