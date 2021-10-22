　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

莫德納加開結果出爐！僅1.1萬完成預約「逾半數人沒來」

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪疫苗第一階段今天開打，不過第二劑莫德納因為預約時發生造冊長者重複上平台預約的佔額問題，指揮中心特別加開55~64歲對象，今天限時6小時優先預約第二階段接種，晚間公布預約結果，一共1.1萬人完成預約，預約率不到一半。

第12輪疫苗分兩階段開放三種疫苗，莫德納打第二劑，第一階段對象為7/16(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31(含)前出生），不過因為65歲以上長者由各地方政府納入造冊接種，先前開放預約時出現重複預約狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心針對55~64歲族群加開預約，今日上午10時至16時，限時6小時優先預約第二階段施打，符合資格共2萬4563人，直到截止後有1萬1876人完成預約，預約率4成8，也就是說，可預約者有超過半數沒有來。

而第二階段疫苗的正式預約將於10/25開始，屆時符合資格者仍可以上網進行預約。

【補充說明】
10/22 10:00-16:00 第12期「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾」預約狀況(已截止)
符合預約資格：24,563 人。
已完成預約人數：11,876人。

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
快訊／「民主戰艦」朱高正大腸癌病逝　享壽67歲
快訊／台積電回應美國「提供資料」要求：11月8日前提交
本土劇女星「全身插管」　術後近況曝光
徐若熙最終戰4.1局退場　未能本土最快單季百K留遺憾
快訊／陳柏惟「民主轉骨湯晚會」支持者包車挺　現場畫面曝光
李雲迪頻找同一人買春　網瘋傳辣照挖出「女主角身分」她發聲了
烤蝦外送500元一斤　她一秤「只有274克」！店家回應了
男友上床一半拔套　完事一句話讓她「感覺被性侵」！崩潰提分手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

毀三觀！人妻下班驚見「婆婆在哺乳」崩潰　丈夫辯：我壓力大

獨／男大生打BNT高燒不退ICU搶命　高市衛生局調查結果出爐

莫德納加開結果出爐！僅1.1萬完成預約「逾半數人沒來」

「瘋創業嘉年華」23日老虎城登場　搭台中購物節大玩抽獎

國內研發中藥「清冠二號」降5成重症死亡！陳時中：成本較低也方便

12星座男把你當「摯愛」　就會願意分享這「3個秘密」　

善耕365／走過家暴爭監護權10年　新住民把「痛」化為力量！

她化放療39次、便溺失禁！醫揭「乳癌年輕化」：35歲↓轉移預後差

新南向政策新里程碑！台印簽署有機農產品同等性協議

疫苗覆蓋率達66.53%「離目標值不到5%」　接種後死亡再增6起

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

毀三觀！人妻下班驚見「婆婆在哺乳」崩潰　丈夫辯：我壓力大

獨／男大生打BNT高燒不退ICU搶命　高市衛生局調查結果出爐

莫德納加開結果出爐！僅1.1萬完成預約「逾半數人沒來」

「瘋創業嘉年華」23日老虎城登場　搭台中購物節大玩抽獎

國內研發中藥「清冠二號」降5成重症死亡！陳時中：成本較低也方便

12星座男把你當「摯愛」　就會願意分享這「3個秘密」　

善耕365／走過家暴爭監護權10年　新住民把「痛」化為力量！

她化放療39次、便溺失禁！醫揭「乳癌年輕化」：35歲↓轉移預後差

新南向政策新里程碑！台印簽署有機農產品同等性協議

疫苗覆蓋率達66.53%「離目標值不到5%」　接種後死亡再增6起

《Girls Planet 999》女團名公開！淘汰邊緣第九「竟是2人氣成員」

確定交出！美方要求供應鏈資料　台積電：11月8日前提交

快訊／台積電回應美國「提供資料」要求：11月8日前提交

「城中城」燒出危老建物問題　徐國勇：1個月內完成盤點造冊

徐若熙結束新人年！締造神鬼三振紀錄 　新人王最大熱門

李宇柔「全身插管」曝術後近況！　發高燒頻落淚：不知能否撐過

青銀共好就業論壇　 暢談熟齡人才友善就業

桃園橫山書法藝術館開館　水上舞台藝術饗宴啟動

桃猿動紫音樂祭週五場延至下週一　王艷薇開球

桃園海雁國際同濟會拜訪議會　市長議長同框接待

生活熱門新聞

2022年運勢最旺「4生肖」大公開

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

本土確診女宜蘭足跡曝　到過羅東和三星

即／基隆確女導遊足跡曝　搭台鐵雙北3宮廟參拜

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

入夜暴跌10°C　各地低溫一次看

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝

幾歲起不愛吃到飽　網曝改變關鍵

放棄AZ等混打BNT？醫2理由籲先打

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

米砂拍AV版《魷魚遊戲》　老司機卻不買單：日本版最香

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

2022年運勢最旺「4生肖」大公開

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

NanaQ正面反擊酸民！

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面