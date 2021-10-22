莫德納加開結果出爐！僅1.1萬完成預約「逾半數人沒來」





▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪疫苗第一階段今天開打，不過第二劑莫德納因為預約時發生造冊長者重複上平台預約的佔額問題，指揮中心特別加開55~64歲對象，今天限時6小時優先預約第二階段接種，晚間公布預約結果，一共1.1萬人完成預約，預約率不到一半。

第12輪疫苗分兩階段開放三種疫苗，莫德納打第二劑，第一階段對象為7/16(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31(含)前出生），不過因為65歲以上長者由各地方政府納入造冊接種，先前開放預約時出現重複預約狀況。

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指揮中心針對55~64歲族群加開預約，今日上午10時至16時，限時6小時優先預約第二階段施打，符合資格共2萬4563人，直到截止後有1萬1876人完成預約，預約率4成8，也就是說，可預約者有超過半數沒有來。

而第二階段疫苗的正式預約將於10/25開始，屆時符合資格者仍可以上網進行預約。

【補充說明】

10/22 10:00-16:00 第12期「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾」預約狀況(已截止)

符合預約資格：24,563 人。

已完成預約人數：11,876人。