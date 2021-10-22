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奇異筆藏毒氣！研究驚曝「超標247倍」　專家警告恐過敏致癌

▲▼幼兒園常見文具總揮發性有機物(TVOC)超標。（圖／社團法人台灣室內環境品質學會提供）

▲幼兒園常見文具總揮發性有機物(TVOC)超標。（圖／社團法人台灣室內環境品質學會提供，下同）

記者許若茵／綜合報導

使用奇異筆、白板筆或是白膠等文具時，總有一股刺鼻難聞的氣味。根據研究發現，奇異筆中的總揮發性有機物濃度嚴重超標247倍，兒童若長期暴露吸入，容易刺激誘發過敏，甚至會提高細胞病變與癌症風險，建議可透過4個步驟降低危害。

教室內常使用到的白板筆、奇異筆等文具，常帶有明顯臭味，根據「2021室內環境品質健康危害因子探討及健康促進研究」顯示，幼兒園中的常見文具是室內環境中總揮發性有機物(TVOC)的主要來源。世界衛生組織調查指出，年紀越小的兒童，因呼吸系統發育尚未完全，過濾污染物的能力較弱，呼吸頻率也較成人高，暴露在TVOC中容易刺激呼吸道過敏，提高細胞病變、癌症風險。

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▲▼幼兒園常見文具總揮發性有機物(TVOC)超標。（圖／社團法人台灣室內環境品質學會提供）

▲白板筆、奇異筆等文具，常帶有明顯臭味。

輔仁大學醫學院副院長林瑜雯指出，研究針對新北地區三所幼兒園進行空氣品質狀況監測，發現環境中TVOC濃度皆不符法規，與勞作課程、用餐完老師進行清潔活動有關。其中文具是孩童接觸TVOC主要來源，學童常用的上色文具如奇異筆，以及黏性文具如樹脂(白膠)、膠水等的TVOC皆有濃度超標問題。

研究顯示，上色文具以油性的奇異筆的TVOC濃度最高，開蓋20分鐘濃度高達138.37ppm，等於超標247倍，而同屬油性文具的白板筆、麥克筆開蓋30分鐘內的濃度，最高也分別達到67.25ppm、55.35ppm，遠高於室內空氣品質(IAQ)法規的標準。

▲▼幼兒園常見文具總揮發性有機物(TVOC)超標。（圖／社團法人台灣室內環境品質學會提供）

▲▼幼兒園常見文具總揮發性有機物(TVOC)超標。（圖／社團法人台灣室內環境品質學會提供）▲▼幼兒園常見文具總揮發性有機物(TVOC)超標。（圖／社團法人台灣室內環境品質學會提供）

勞作課不可缺的黏性文具也有揮發性的化學合成物，雖然膠水、口紅膠、雙面膠TVOC濃度較低，但白膠放置15分鐘的濃度可達35.66ppm，超標近64倍，林瑜雯提醒，有些孩子喜歡將白膠塗滿整手，應要阻止孩子此種行為，以免孩子吸入TVOC或誤食。

此外，奇異筆、白板筆中常見的「甲基異丁酮」、「丙酮」等，也會對人體黏膜產生刺激，進一步誘發呼吸道過敏、甚至氣喘反應。白膠中常見的「醋酸乙烯酯」更會導致癌症、生殖細胞突變。

林瑜雯建議，水溶性、乾式文具較油性文具佳，比起奇異筆、粉蠟筆，可多選用水性水彩筆或色鉛筆；比起白膠等，可選擇使用雙面膠、口紅膠等低揮發性乾式材料，不過使用後仍要注意雙手清潔、不誤食。另畫作、剪貼作品在完成後的30分鐘內溢散的TVOC也超標，因此作品完成後當下要放於通風處、放置隔天再請學童帶回家。

▲▼幼兒園常見文具總揮發性有機物(TVOC)超標。（圖／社團法人台灣室內環境品質學會提供）

▲作品完成後當下要放於通風處、放置隔天再請學童帶回家。

不過即使選擇乾式文具，仍無可避免TVOC產生，林瑜雯呼籲校方，可透過控源開流四步驟，控制氣體來源、減少空污濃度，並使空氣流動，讓TVOC快速揮散，降低危害幼童健康風險。

控源開流四步驟：

課前通風：上課前，開啟具活性碳濾網之冷氣機或開啟教室門窗，增加室內空氣流通。
課中關蓋：課中學童使用文具後，應立即關上筆蓋、盒蓋，避免吸入過量總揮發性有機物(TVOC)。
課後風乾：學童完成之勞作作品，應靜置隔夜，等待TVOC充分揮發後，再發還學童攜帶回家。
放學開機：放學後無人時，可開啟臭氧機，降低空氣中TVOC濃度，但使用後應開門窗來消散其副產物二氧化氮與PM2.5。

TVOC泛指在常溫下以氣體形式存在的有機物，根據環保署定義，室內總揮發性有機化合物(TVOC)共包括12種：苯、四氯化碳、氯仿(三氯甲烷)、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、二氯甲烷、乙苯、苯乙烯、四氯乙烯、三氯乙烯、甲苯及二甲苯(對、間、鄰)等，而世界衛生組織則更廣義地分為八類：烷類、芳烴類、烯類、鹵代烴類、酯類、醛類、酮類和其他非烷類等。

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