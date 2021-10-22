疫苗不良反應青壯年佔47.8%　何志偉推修法給付「急難救助金」

▲何志偉（右）舉行記者會。（圖／何志偉國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

根據衛福部統計，截至10月19日，我國疫苗接種後不良事件通報已逾萬件，其中共有912起死亡案例。民進黨立委何志偉22日舉行記者會，拋出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修法主張，明定民眾得在疫苗施打後產生不良反應致使收入受損，可申請急難救助金；疑似疫苗不良反應當事人陳先生則說，他打疫苗9天候開始發燒、喪失意識，醫生找不到病原體，期間醫療支出高達20萬，呼籲應立法給予急難補助。

對於何志偉倡議修法一事，衛福部長陳時中今天上午赴立法院備詢前受訪說，目前疫苗不良反應大概已有9件審議完成，對於施打人有不適、醫療的狀況，能夠給予補助，衛福部樂觀其成。

何志偉今天上午與疑似疫苗不良反應當事人陳先生召開記者會，提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》條文修正草案，明定增設「疫苗施打急難救助金」；他強調，疫苗不良反應是科學、扶起家中經濟是社會學，讓民眾獲得需要的幫助是政府的責任也是義務。

根據衛福部「Covid-19疫苗接種後不良事件通報」統計，截至10月19日，疑似嚴重不良事件死亡數為912人，疑似疫苗接種後嚴重不良事件有4876人，其中，18至50歲通報件數有4561件，佔整體9537件的47.8%，高居第一；何志偉指出，這個年齡區間的人，不是人生正要起步的青年，就是在社會上為家庭打拼的支柱，這些人突然倒下對家庭生計都會有嚴重影響。

陳先生表示，他在8月6日注射疫苗9天後開始發燒，再兩天後喪失意識，昏迷指數4，急診醫師安排感染科、胸腔科、神經科會診，推估是神經感染，醫院開立病危通知單，醫生推估可能是腦膜炎、敗血症、呼吸衰竭，後來醫生診斷為鼻竇炎、腦膜炎，但透過鼻竇炎手術打開鼻腔後卻很乾淨，至今因為醫生找不到病原體，仍找不到原因，他必須持續吃1至2年的癲癇藥，再回診追蹤。

陳先生表示，「我不是要錢，我要的是真相，要是打第二劑又出現相同狀況時，誰告訴我該怎麼辦？我不能因為疫苗倒下，我最放心不下的是我的家人，有哪個家庭可以在一家之主倒下後，還能正常生活2、3個月？」強調有了急難補助，至少能在危急時刻拉他一把，因為這段時間光是醫療支出就要花費20萬。

何志偉所提《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》增設第三條之一條文修正草案明定，接種疫苗施打後如產生疑似不良反應，民眾除依《傳染病防治法》請求救濟補償外，為補助民眾施打疫苗產生的經濟損失，民眾得在疫苗施打後產生不良反應致使收入受損申請疫苗施打急難救助金。

該草案獲得民進黨立委陳亭妃、李昆澤、鍾佳濱、羅致政、湯蕙禎、楊曜、趙天麟、林楚茵、賴品妤、吳玉琴、許智傑、莊競程、陳明文、民眾黨立委張其祿、賴香伶、時代力量立委陳椒華等跨黨派國會議員聯署支持。