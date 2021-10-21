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吃一餐要141萬！他曬「撒鹽哥」帳單怒轟搶劫　網見細節風向逆轉

▲紅遍全球的土耳其廚師「撒鹽哥」，正積極擴張自己的餐飲事業。（圖／翻攝IG／nusr_et）

▲紅遍全球的土耳其廚師「撒鹽哥」，正積極擴張自己的餐飲事業。（圖／翻攝IG／nusr_et）

記者閔文昱／綜合報導

在網路被封為「撒鹽哥」的網紅廚師努斯雷特‧格切（Nusret Gökçe）日前在英國倫敦開了牛排館（Nusr-Et Steak House），有民眾實際去用餐後，發現一餐下來要價竟高達37000英鎊（約新台幣141萬元），就連服務費也要4829英鎊（約新台幣18萬元），引發熱議。

一名網友近日在網路論壇Reddit分享帳單顯示，他點了一塊用金箔包覆的牛排，價格為850英鎊（約新台幣3萬2589元）、20個果仁蜜餅，價格為600英鎊（約新台幣2萬3000元），就連最便宜的馬鈴薯泥和炒蘑菇也要12英鎊（約新台幣460元），讓他不禁痛批「根本是在大白天搶劫！」。

▲網友曬出帳單，一餐要價竟高達37000英鎊（約新台幣141萬元）。（圖／翻攝自Reddit）

▲網友曬出帳單，一餐要價竟高達37000英鎊（約新台幣141萬元）。（圖／翻攝自Reddit）

這名網友直言，就算在其他價格昂貴米其林星級餐廳用餐，一餐的費用大約只會落在1000英鎊（約新台幣3萬8358元），2者相差37倍，直呼太離譜。不過也有網友發現，帳單中出現2瓶分別是1996年份和2003年分的法國波爾多Petrus紅酒，因此光是酒類就已經要價2萬9000英鎊（約新台幣111萬2403元）。

對此，許多網友認為，原PO的行為根本就是在炫富，紛紛留言痛批，「這很明顯就是在討關注，不知道為什麼還會有人上鉤」、「為什麼一直有人貼出這間餐廳的收據？好像就怕別人不知道你很有錢，但也很愚蠢，而且非常沒品味」、「貼一張3萬英鎊的收據，再來對價錢感到憤怒，根本就是在炫耀」。

「Nusr-et」在許多國家都設有分店，其中位於紐約的店家，被許多美食評論家批評難吃又貴，《紐約郵報》（New York Post）美食專欄作家史蒂夫庫左（Steve Cuozzo）就曾在評論中表示，Nusr-et是史上最坑錢的餐廳，牛排吃起來像皮鞋一樣硬。但即便如此，撒鹽哥依然繼續維持原本的樣貌，依舊在Istagramg上傳烹飪影片，絲毫未被影響。

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