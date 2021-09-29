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迷因鼻祖「撒鹽哥」餐廳天價帳單曝...吃一頓恐破產

紅遍全球的土耳其廚師「撒鹽哥」，正積極擴張自己的餐飲事業。（翻攝Salt Bae IG）

▲紅遍全球的土耳其廚師「撒鹽哥」，正積極擴張自己的餐飲事業。（翻攝Salt Bae IG）

圖文／鏡週刊

以嫻熟俐落的刀法、及誇張撒鹽手勢爆紅的土耳其廚師努斯雷特（Nusret Gökçe），被封為網路世界的迷因鼻祖，近幾年則以「撒鹽哥」（Salt Bae）封號進軍餐飲界，但隨著餐廳在各國開張，評價卻毀譽參半。一位英國網友日前特地赴倫敦市區「撒鹽哥」新開張的餐廳用餐後，透露餐點並無過人之處，令他非常失望，並公布了一張高達1812英鎊（約新台幣68,900元）的驚人帳單，天價收費引起全球網友一陣熱議。

網友公布「撒鹽哥」倫敦餐廳驚人的收費明細。（翻攝Franciscodgf推特）

▲網友公布「撒鹽哥」倫敦餐廳驚人的收費明細。（翻攝Franciscodgf推特）

據外媒報導，「撒鹽哥」的英國餐廳日前在倫敦風光開張，一位網友法蘭西斯（Francisco）特地跑去嘗鮮，事後卻在個人推特抱怨，透露餐點並無過人之處，且價格非常昂貴，他在公開的收據中可見，一道戰斧牛排要價630英鎊（約新台幣2,3943元）、黃金漢堡價格100英鎊（約新台幣3,800元），就連一份沙拉都要23英鎊（約新台幣875元），超高消費令全球網友乍舌。

他也在貼文中調侃：「撒鹽哥是世上最偉大的商業藝術家。」許多網友也紛紛出面，指控撒鹽哥的餐廳名過其實，也有苦主留言透露，店內的一份甜玉米要價12英鎊（約新台幣456元），就連一瓶罐裝可樂都要9英鎊（約新台幣342元），驚人天價令人難以置信，也有深黯食材行情的專家笑稱：「630英鎊都夠你買一頭全牛了。」

「撒鹽哥」是屠夫出身的專業廚師。（翻攝Salt Bae IG）

▲「撒鹽哥」是屠夫出身的專業廚師。（翻攝Salt Bae IG）

撒鹽哥頂著名人光環，過去曾率先登陸美國，在紐約鬧區開設牛排館，卻也挨批價格過高、且食物品質糟糕，包括牛排硬得像啃皮鞋、漢堡烤過頭、牛肉毫無嚼勁及沙拉沒添乳酪等，但也有人出面緩頰，表示在西方國家中，收費高昂的餐廳比比皆是，並反問：「你們沒有在英美國家用餐過嗎？」

「撒鹽哥」1983年出生於土耳其艾斯倫市（Erzurum），他因自幼家境貧困，便早早放棄學業擔任屠夫學徒，他在2017年開始常拍攝影片，記錄在廚房的日常，並因多次處理肉品時，喜歡帶著墨鏡、用手輕撮一把鹽巴，隨後弓起手臂，將手中的鹽順著手肘滑落在烤肉上，這個戲劇性地的料理手法也令他瞬間爆紅；目前他在土耳其、杜拜、阿拉伯、邁阿密、紐約及英國倫敦，都有開設餐廳。


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