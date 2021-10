美國與歐盟鋼鋁關稅　有望於月底前達成協議

▲美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者黃靜芸/台北報導

一位熟悉協商狀況的消息人員13日表示,美國希望能在10月底前,以關稅配額解決與歐盟的貿易爭端,也就是鋼鋁關稅,此外,還可允許更多鋼鐵進口。

據外媒報導,美國貿易代表戴琪(Katherine Tai) 12日會見歐盟貿易主管杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis),後者於9月間對華盛頓的一家智庫表示,他對達成協議「保持樂觀態度」。一名不知名的消息人士告訴路透社,「我們希望能在本月底前達成協議」。

美國商務部負責管理對鋼鐵徵收25%和對鋁徵收10%的「232關稅」,但沒有立即回應請求。據經濟部國際貿易局解釋,美國232條款措施,是依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定(Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962),以調查與認定特定產品之進口是否影響美國國家安全。

另外,鋼鐵產業的消息人員表示,戴琪和歐盟可能達成一項協議,該協議將用關稅配額(TRQ)取代232條款。將允許特定數量的歐盟鋼鐵免稅進口,但要有足夠的量才能予以課稅。

杜姆布羅夫斯基斯表示,願意接受類似於加拿大和墨西哥與美國的配額安排,但需要在下個月月初前達成協議。其他官員則告訴路透社,這取決於允許免關稅進入美國港口的鋼鐵數量。