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快訊／連續2天本土+0！今日新增2例境外移入、無死亡

▲▼指揮中心公布10/21確診數（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

連續兩天＋０！中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，自美國(案16458)、緬甸(案16459)入境；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，案16458為本國籍20多歲女性，今(2021)年10月6日持搭機前3日內檢驗陰性報告自美國返臺，於機場採檢陰性後至防疫旅館居家檢疫，10月17日自覺房間空調較冷有出現咳嗽症狀，10月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；衛生單位共匡列接觸者1人，列自我健康監測。

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指揮中心表示，案16459為本國籍60多歲男性，長期居住於緬甸，9月24日持搭機前3日內檢驗陰性證明自緬甸返臺，於集中檢疫所進行居家檢疫，10月7日因同行者(案16393)檢驗陽性，轉列居家隔離對象，並持續於集中檢疫所進行隔離，10月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,801,349例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,783,802例排除)，其中16,349例確診，分別為1,710例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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