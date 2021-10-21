日媒稱真子公主「找到新工作！」赴美就職年薪1500萬　工作內容曝

▲真子公主與未婚夫小室圭將於26日登記結婚，女方會在日本處理完後續手續後啟程赴美。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

歷經長達4年的波折，日本宮內廳1日終於正式宣布，真子公主將於26日與未婚夫小室圭完婚，小室圭隔日就會先行返回美國，而真子公主將會在處理完護照與戶籍等相關事宜後前往紐約定居。對此，有日媒透露，真子公主已經在美國找到工作，且年收入達1500萬日幣（約新台幣365萬元）。

根據日媒《女性自身》報導，一名住在紐約的日文記者指出，真子公主先前曾有東京大學綜合研究博物館特任研究員的經歷，因此可能會到紐約的大都會藝術博物館（The Met）求職，有該博物館的相關人員就爆料，真子公主的聘用已經「非正式地」確定了，未來將作為策展人負責博物館的日本畫廊，年收入大約是1500萬日元。

另外，小室圭本人目前則是正在紐約一間頂尖律師事務所任職，預估年薪超過2000萬日幣（約新台幣500萬元），不過競爭非常激烈，通常3年內就會有高達三分之二的人被開除淘汰，一旦被開除，這些新人就只能到小型律師事務所工作，或是進入企業的法務部，加上以當地物價換算，其實這樣的收入不算太高。

報導指出，大都會藝術博物館的負責人透露，目前沒有真子公主是這個博物館工作人員的記錄，不過對於未來可能性則語帶保留。日媒則認為，博物館的日本畫廊沒有公開招募策展人，因此這次應該是特別招募，「這就是為什麼大都會藝術博物館在聘請真子方面有很大優勢。」

事實上，日本明仁天皇夫婦曾在1994年時造訪美國，當時美方就選在大都會藝術博物館舉辦歡迎晚會，並由博物館支付全額，顯現對日本皇室的重視，因此這次若真子公主順利進入該博物館就職，許多日本企業的捐獻應該也會隨之增加。

另外，日本皇居內收藏許多皇室的繪畫、書籍、工藝品以及其他與黃是相關的藝術品，因此真子公主若成為博物館的策展人，這類藝術品可能就有機會以「特別展覽」的方式在當地展出，對館方而言也是一大誘因。

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