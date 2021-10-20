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劉小妹虎豹潭失聯5天…消防員泡水中喊「讓我幫妳回家」暖哭網友

▲▼虎豹潭搜救人員出動水下攝影機，新北市長侯友宜指示出動搜救犬。（圖／記者陳以昇攝）

▲虎豹潭搜救人員出動水下攝影機，新北市長侯友宜指示出動搜救犬。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市雙溪虎豹潭6人落水意外，至20日已進入第5天，除了8歲劉姓女童之外，其餘5人的遺體皆已尋獲。對此，新北消防局也對劉小妹妹喊話，希望能讓他們幫忙，「別害怕躲起來，家人都很想妳，也有好多的發爾麵叔叔都在找妳，趕快起來，讓他們帶妳跟家人團聚喔！」

虎豹潭6人落水意外引起各界關注，2名大人和4名小孩遇難後，接連被消防員尋獲；其中，20日上午9時45在往下游300公尺處的草叢附近尋獲15歲陳姓少女的遺體。未被尋獲的劉姓女童雖然在18日有被發現粉紅色雨衣、桃紅色登山鞋，但5天的搜救都沒有結果。

新北消防局透過臉書粉專「新北消防發爾麵」，以「小妹妹 別怕，讓我們幫妳回家」為題發文，表示搜索已進入第5天，消防隊員每天都從破曉就出勤，用盡一切的辦法終於在20日找到陳小妹妹，「含著淚水，小心呵護著帶祢上岸，讓祢可以回到親愛的家人身邊；難過的是沒能為祢帶來心跳，但安慰我們的是終於幫祢找到回家的路。」

▲▼尋獲劉小妹物品。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲劉小妹的物品。（圖／記者黃彥傑翻攝）

面對最後一名失聯的劉小妹妹，新北消防局溫情喊話，「小妹妹，不要擔心，發爾麵（消防員）離妳越來越近了」，「劉小妹妹別害怕躲起來，家人都很想妳，也有好多的發爾麵叔叔都在找妳，趕快起來，讓他們帶妳跟家人團聚喔！」

據悉，雖然在19日過了黃金搜救72小時，但新北消防局的消防員仍不放棄，以手牽著手、泡在溪水中使用水下攝影機尋找，不放過任何一個角落。對此，新北市長侯友宜也說會堅持尋找劉小妹，因為「失去骨肉至親有多痛，我承受過」，「妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單。」

該文PO出短短3小時，就有7000人幫忙加油打氣，希望可以順利找到劉小妹，「功德無量兄弟們辛苦了」、「感謝每一位付出的警義消，真的辛苦了」、「辛苦了。偉大的搜救人員」、「各位辛苦了，希望小妹妹的靈魂可以安息，持續為劉小妹妹祈禱」、「搜救人員辛苦了，你們也要注意安全」、「希望劉小妹很快可以找到回家的路」。

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劉小妹虎豹潭失聯5天　消防員泡水中喊「讓我幫妳回家」

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