孝子摔傷左眼框血流不止　拒送醫「媽媽沒人顧」

▲男子受傷血流不止還掛念家中母親，經警方勸說後才願就醫（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉羅姓男子日前在外走路時不慎跌倒，造成左眼上方血流不止，警方獲報後到場協助，羅男卻因掛念家中老母而不願就醫，鄰居和員警合力費了一番工夫才將他說服，先搭乘巡邏車往霧社方向前進，再由救護車中途接駁，並電請羅男親戚到家中看顧羅母，才讓這位孝子放下心中大石、安心就醫治療。

仁愛警分局指出，紅香派出所於日前接獲119轉報描述：「在仁愛鄉發祥村仁盛路，有1名羅姓民眾不明原因跌倒後導致左邊眼睛上方撕裂傷、血流不止、狀況危急，請警方提供協助。」所長陳松寬及警員周建宇立即前往了解。

陳、周2人到達現場後發現，羅姓男子左眼上方明顯撕裂傷、眼球腫脹，不時因疼痛呻吟，他向員警表示步行於案發地點時，因地面凹凸不平，加上正在思考事情，一時恍神不慎摔倒傷；鄰居見狀擔心羅男延遲就醫恐因感染而失明，故代為打119救護車報案，但由於偏鄉就醫不便，羅男又放心不下家中行動不便的老母親，竟不願就醫而僵持在現場。

警方見羅男傷勢不輕，好說歹說地才勸服他先搭乘巡邏車就醫，過程中也電請119救護車迅速前來，並電請其他家屬前來照料羅男的母親；警消2車在投89線29公里處完成接駁，後續再由救護車將羅民送往霧社醫療急救站診治，羅男因及時送醫治療，目前已無大礙，事後與其家屬對警方的充分協助均甚表感激。



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