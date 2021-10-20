陳柏惟罷免倒數「雙方號召青年返鄉」 台鐵購票率曝光

▲陳柏惟罷免投票將近，罷免及反罷免方都在號召青年返鄉投票。（圖／記者鄧木卿攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

基進黨台中市第二選區立委陳柏惟罷免案23日舉行投票，罷免、反罷免雙方不斷交火，陳柏惟苦行百里並號召年輕人返鄉投票。對此，依台鐵給立法院的資料顯示，罷免前一天、當天沙鹿、龍井、大肚站的受票率僅1.2％、0.7％，讓桃園市前議員王浩宇直呼「返鄉投票意願恐不高」。

陳柏惟苦行隊20日進入第7天，本預計晚上會經過前立委顏寬恒及台中市副議長顏莉敏的服務處，轄區警方也先行派員待命、避免衝突發生，但陳柏惟隊伍突然改道，自行避開衝突發生的可能性。台中市第二選區包括沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區。

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「返鄉投票意願恐不高」，王浩宇表示，台鐵指出，22日罷免前夜的下午5時後，對號列車到台中的售票率3.83％，到沙鹿、龍井、大肚站為1.2％，共售出187張票。

23日罷免當天早上6時到下午4時，對號列車到台中的售票率為3.78％，到沙鹿、龍井、大肚站為0.7％，共售出116張票。另外，高鐵22、23日幾乎全時段都還有票可購買。

網友看完紛紛留言，「拼不贏也不是什麼意外的事 當初會選上已經是奇蹟 這次能保住 叫神蹟 平~常~心 海線嘛 當地人的選擇」、「鄉下孩子怎捨得坐高鐵丶台鐵，都嘛坐公車，別擔心，我們要有信心」、「年輕人應該會覺得開車比較方便」、「盡人事就好了，當地有當地的智慧」。

也有人說，「後援會裡面看到有很多熱心人士願意南北接送回去台中的，所以也不一定會輸啦！衝起來」、「台中就業機會很多，應該都是在市區工作」、「台鐵不準，因為在台鐵下站，若要到其他地方，可能要經過噩夢的中港路塞車。一般不搭高鐵的話，多會搭國光或統聯。」

一名住在台中的女子表示，「做為一個台中媳婦，我們回台中沒有在搭台鐵的，時間差太多，從高鐵站走過去搭台鐵區間車也很方便，沒幾站犯不著特別買對號。然後年輕比較窮的時候是搭飛翔的國光號，到台中朝馬2小時內(深夜更快)，普悠瑪都還要一小時45分，沒啥道理特別搭台鐵啦。」

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